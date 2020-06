Οικονομία

Επίδομα 534 ευρώ: Ποιοι εργαζόμενοι θα το εισπράξουν και τον Ιούνιο

Οι εργαζόμενοι που μπορούν να ενταχθούν ή να συνεχίσουν στο καθεστώς αναστολής συμβάσεων. Πότε οι εποχικοί λαμβάνουν επίδομα από τον ΟΑΕΔ. Τι ισχύει για επισιτισμό, τουρισμό, πολιτισμό και αθλητισμό.

Την ειδική αποζημίωση των 534 ευρώ τον μήνα, μπορούν να λάβουν όχι μόνο αυτό τον μήνα αλλά και έως τον Σεπτέμβριο, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις, μεγάλες ομάδες εργαζόμενων που είτε δεν θα επαναπροσληφθούν στις εποχικές ξενοδοχειακές επιχειρήσεις που επαναλειτουργούν σταδιακά, είτε θα προσληφθούν και θα τεθούν άμεσα σε αναστολή συμβάσεων.

Κοινή υπουργική απόφαση που εκδόθηκε το Σαββατοκύριακο ορίζει αναλυτικά τις ημερομηνίες και τη διαδικασία για τις δηλώσεις των αναστολών και τις πληρωμές της αποζημίωσης ειδικού σκοπού, ύψους 534 ευρώ ανά μήνα, για όλο το καλοκαίρι.

Εποχικά ξενοδοχεία και τουριστικά λεωφορεία που θα λειτουργήσουν

Οι εργοδότες μπορούν να θέτουν σε αναστολή τις συμβάσεις εργασίας μέρους ή του συνόλου του προσωπικού της επιχείρησής τους, από 1/6/2020 έως και 30/9/2020, για εργαζόμενους που προσλήφθηκαν ή θα επαναπροσληφθούν υποχρεωτικά. Οι εργαζόμενοι είναι δικαιούχοι της αποζημίωσης ειδικού σκοπού, που υπολογίζεται με ποσό βάσης τα 534 ευρώ για 30 ημέρες.

Προσοχή, προβλέπεται ότι οι επιχειρήσεις που κάνουν χρήση του μέτρου της αναστολής υποχρεούνται να μην προβούν σε μειώσεις προσωπικού με απολύσεις κατά το χρονικό διάστημα από 1/6/2020 έως 30/9/2020 και σε περίπτωση πραγματοποίησής τους, οι καταγγελίες αυτές είναι άκυρες.

Εποχικά ξενοδοχεία και τουριστικά λεωφορεία που δεν θα λειτουργήσουν

Οι εργαζόμενοι σε επιχειρήσεις που δεν θα επαναλειτουργήσουν με δικαίωμα υποχρεωτικής επαναπρόσληψης είναι δικαιούχοι της αποζημίωσης ειδικού σκοπού για όλο το χρονικό διάστημα από 1/6/2020 έως 30/9/2020. Θα λαμβάνουν δηλαδή 534 ευρώ ανά μήνα για όλο το 4μηνο.

Οι εργοδότες εποχικών ξενοδοχείων και τουριστικών λεωφορείων που επαναλειτουργούν υποχρεούνται να υποβάλουν υπεύθυνη δήλωση στο σύστημα Εργάνη, με την οποία θα δηλώσουν τους εργαζόμενους των οποίων οι συμβάσεις εργασίας τους τελούν σε αναστολή και τα στοιχεία του εκμισθωτή και του μίσθιου ακινήτου, εφόσον έχουν επαγγελματική μίσθωση ακινήτου προς εξυπηρέτηση της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας. Αφού το γνωστοποιήσουν στους εργαζόμενούς τους, θα πρέπει και οι ίδιοι να υποβάλουν υποχρεωτικά υπεύθυνη δήλωση στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ειδικού μηχανισμού στήριξης των εργαζομένων (supportemployees.services.gov.gr) του Υπουργείου Εργασίας. Στην ίδια πλατφόρμα θα μπορούν να δηλώσουν και το αν μισθώνουν κύρια κατοικία, καθώς και τα στοιχεία του εκμισθωτή και του μίσθιου ακινήτου, προκειμένου να τύχουν της έκπτωσης ενοικίου.

Οι εργαζόμενοι σε επιχειρήσεις που δεν θα επαναλειτουργήσουν, υποβάλλουν μόνο εκείνοι υπεύθυνη δήλωση στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ειδικού μηχανισμού στήριξης των εργαζομένων (supportemployees.services.gov.gr), χωρίς να απαιτείται υπεύθυνη δήλωση εργοδότη.

Ημερομηνίες για επιχειρήσεις που επαναλειτουργούν

Οι υπεύθυνες δηλώσεις των εργοδοτών που επαναλειτουργούν μπορούν να υποβάλλονται για τον Ιούνιο συγκεντρωτικά από 1/7/2020 έως και 7/7/2020. Οι δε εργαζόμενοι σε αυτές μπορούν να υποβάλλουν τις υπεύθυνες δηλώσεις τους, εφόσον απαιτείται ή να τις τροποποιήσουν από 1/7/2020 έως και 8/7/2020. Η καταβολή της αποζημίωσης ειδικού σκοπού θα πραγματοποιηθεί από 13/7/2020 έως και 14/7/2020.

Οι υπεύθυνες δηλώσεις για τον Ιούλιο μπορούν να υποβάλλονται συγκεντρωτικά από 1/8/2020 έως και 7/8/2020. Οι εργαζόμενοι μπορούν να υποβάλλουν τις υπεύθυνες δηλώσεις τους από 1/8/2020 έως και 8/8/2020. Η καταβολή της αποζημίωσης ειδικού σκοπού θα πραγματοποιηθεί από 10/8/2020 έως και 12/8/2020.

Οι υπεύθυνες δηλώσεις για τον Αύγουστο μπορούν να υποβάλλονται συγκεντρωτικά από 1/9/2020 έως και 7/9/2020. Οι εργαζόμενοι μπορούν να υποβάλλουν τις υπεύθυνες δηλώσεις τους από 1/9/2020 έως και 8/9/2020. Η καταβολή της αποζημίωσης ειδικού σκοπού θα πραγματοποιηθεί από 10/9/2020 έως και 11/9/2020.

Αντίστοιχα, για τον Σεπτέμβριο, οι αιτήσεις θα υποβάλλονται συγκεντρωτικά από 1/10/2020 έως και 7/10/2020. Οι εργαζόμενοι μπορούν να υποβάλλουν τις υπεύθυνες δηλώσεις τους από 1/10/2020 έως και 8/10/2020 και οι πληρωμές θα γίνουν από 12/10/2020 έως και 14/10/2020.

Οι ίδιες ημερομηνίες ισχύουν για τους δικαιούχους της αποζημίωσης, σε περίπτωση επιχειρήσεων που δεν θα επαναλειτουργήσουν.

Προσοχή. Ο νόμος προβλέπει την τμηματική ανάκληση των αναστολών συμβάσεων, με βάση την πληρότητα των ξενοδοχειακών καταλυμάτων και τουριστικών λεωφορείων που επαναλειτουργούν. Μάλιστα, δίνεται η δυνατότητα στους εργοδότες να εντάσσουν στον μηχανισμό «Συν-Εργασία» τους εργαζόμενους των οποίων η αναστολή έχει ανακληθεί οριστικά και οι συμβάσεις τους είναι πλήρους απασχόλησης έως 30/9/2020.

Έκτακτη αποζημίωση εποχικά εργαζομένων χωρίς δικαίωμα υποχρεωτικής επαναπρόσληψης

Εν τω μεταξύ, εντός των επόμενων ημερών, ο ΟΑΕΔ θα ανακοινώσει την ημερομηνία λειτουργίας της ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας καθώς και αναλυτικές οδηγίες για τις προϋποθέσεις, τους όρους και τη διαδικασία καταβολής της έκτακτης μηνιαίας αποζημίωσης στους εποχικά εργαζόμενους του τουριστικού και επισιτιστικού κλάδου που δεν βρουν δουλειά. Η επιδότηση θα ανέρχεται στο ύψος του τελευταίου μηνιαίου επιδόματος ανεργίας που έλαβαν οι δικαιούχοι και θα καταβληθεί κατά ανώτατο όριο για διάστημα 3 μηνών και συγκεκριμένα για τους μήνες Ιούνιο, Ιούλιο και Αύγουστο 2020.

Με ανακοίνωσή της, η διοίκηση του ΟΑΕΔ σημειώνει ότι δικαιούχοι είναι οι εποχικά εργαζόμενοι του τουριστικού και επισιτιστικού κλάδου που δεν έχουν δικαίωμα υποχρεωτικής επαναπρόσληψης και οι οποίοι κατά το χρονικό διάστημα από τον Σεπτέμβριο 2019 έως και τον Φεβρουάριο 2020 έλαβαν τακτική επιδότηση ανεργίας για 3 μήνες και 5 ημέρες.

Επίσης δικαιούχοι είναι και όσοι απολύθηκαν από επιχειρήσεις που επλήγησαν από την πτώχευση της Thomas Cook και οι οποίοι κατά το χρονικό διάστημα από τον Σεπτέμβριο 2019 έως και τον Φεβρουάριο 2020 έλαβαν τακτική επιδότηση ανεργίας.

Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να παραμείνουν εγγεγραμμένοι στο μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ κατά το χρονικό διάστημα από τον Ιούνιο έως και τον Αύγουστο 2020.

Οι δικαιούχοι θα εισέλθουν σε ειδική ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΟΑΕΔ που θα ανακοινωθεί εντός των επόμενων ημερών, για να επικαιροποιήσουν τα καταχωρισμένα στο μητρώο ανέργων του Οργανισμού ατομικά τους στοιχεία και τον αριθμό τραπεζικού λογαριασμού τους (IBAN). Επίσης, θα πρέπει να δηλώσουν με προτυποποιημένη υπεύθυνη δήλωση ότι παραμένουν άνεργοι και ότι από τη σύμβασή τους δεν υπάρχει υποχρέωση επαναπρόσληψης κατά τις ισχύουσες διατάξεις, καθώς και ότι σε περίπτωση ανάληψης εργασίας, θα ενημερώσουν άμεσα τον Οργανισμό.

Η καταβολή της έκτακτης μηνιαίας αποζημίωσης θα πραγματοποιείται εντός του πρώτου δεκαήμερου μετά από κάθε πλήρη συνεχόμενο μήνα εγγεγραμμένης ανεργίας. Για παράδειγμα, η έκτακτη μηνιαία αποζημίωση για τον Ιούνιο θα καταβληθεί εντός του πρώτου δεκαημέρου του Ιουλίου.

Υπενθυμίζεται ότι η έκτακτη μηνιαία αποζημίωση είναι αφορολόγητη, ακατάσχετη και δεν προσμετράται στο συνολικό, πραγματικό ή τεκμαρτό, οικογενειακό εισόδημα.

Στο αμέσως επόμενο διάστημα ο Οργανισμός θα ανακοινώσει την ημερομηνία λειτουργίας της ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας καθώς και αναλυτικές οδηγίες για τις προϋποθέσεις, τους όρους και τη διαδικασία καταβολής της έκτακτης μηνιαίας αποζημίωσης στους δικαιούχους.

Αναστολή συμβάσεων εργασίας εργαζομένων για Ιούνιο και Ιούλιο

Παράλληλα, επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα που ανήκουν στον κλάδο της εστίασης και πλήττονται σημαντικά, βάσει ΚΑΔ που ορίζονται από το υπουργείο Οικονομικών, μπορούν για τον Ιούνιο να παρατείνουν την αναστολή των συμβάσεων εργασίας των εργαζομένων τους που έχουν ήδη τεθεί σε αναστολή ή και να θέσουν για πρώτη φορά σε αναστολή συμβάσεις εργασίας, μέρους ή του συνόλου του προσωπικού τους, κατ' ανώτατο συνεχόμενο χρονικό διάστημα έως 30 ημερών από 1/6/2020 και πάντως όχι πέραν της 30ής Ιουνίου.

Στους τομείς δε, του τουρισμού, των μεταφορών, του πολιτισμού και του αθλητισμού, η αναστολή των συμβάσεων μπορεί να πραγματοποιηθεί και τον Ιούλιο. Στην πράξη, επιχειρήσεις των κλάδων αυτών έχουν τη δυνατότητα είτε να παρατείνουν την αναστολή των συμβάσεων εργασίας των εργαζομένων τους, οι οποίες έχουν ήδη τεθεί σε αναστολή είτε και να θέσουν για πρώτη φορά σε αναστολή συμβάσεις εργασίας μέρους ή του συνόλου του προσωπικού τους, κατ' ανώτατο συνεχόμενο χρονικό διάστημα έως 30 ημέρες ανά μήνα, από 1/6/2020 και πάντως όχι πέραν της 31ης Ιουλίου 2020.

Οι επιχειρήσεις μπορούν να εφαρμόζουν το μέτρο της αναστολής των συμβάσεων εργασίας για κάθε μήνα σταδιακά και για διαφορετικό αριθμό εργαζομένων, μέχρι και του ποσοστού 100% αυτών, ανά υπεύθυνη δήλωση της επιχείρησης στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ.

Οι εργαζόμενοι σε επιχειρήσεις των οποίων οι συμβάσεις εργασίας τελούν σε αναστολή είναι δικαιούχοι της αποζημίωσης ειδικού σκοπού κατ' αναλογία των ημερών διάρκειας της αναστολής των συμβάσεων εργασίας, με βάση υπολογισμού το ποσό των 534 ευρώ που αντιστοιχεί στις 30 ημέρες.

Οι επιχειρήσεις θα πρέπει να προβαίνουν είτε σε αρχική δήλωση των εργαζομένων τους, των οποίων οι συμβάσεις εργασίας τελούν σε αναστολή για πρώτη φορά, είτε να βεβαιώνουν ότι παρατείνεται η αναστολή των συμβάσεων εργασίας των εργαζομένων τους, για τον μήνα Ιούνιο ή και για τον μήνα Ιούλιο, ανά περίπτωση, καθώς και τα στοιχεία που αφορούν τη μίσθωση ακινήτων επαγγελματικής στέγης. Επίσης, οι επιχειρήσεις-εργοδότες οφείλουν να δηλώσουν τους εργαζόμενους των οποίων η αναστολή συμβάσεων εργασίας τους ανακαλείται οριστικά.

Προσοχή. Στην περίπτωση των εργαζομένων των οποίων παρατείνεται η αναστολή των συμβάσεων εργασίας τους, δεν απαιτείται επανυποβολή υπεύθυνης δήλωσης από τους εργαζόμενους, εκτός κι αν επιθυμούν τροποποίηση στοιχείων του τραπεζικού τους λογαριασμού (ΙΒΑΝ) ή στοιχείων της μίσθωσης κύριας κατοικίας τους.

Στην περίπτωση των εργαζομένων που τίθενται για πρώτη φορά οι συμβάσεις εργασίας τους σε αναστολή, αυτοί προβαίνουν σε υποβολή υπεύθυνης δήλωσης στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ.

Οι επιχειρήσεις-εργοδότες υποχρεούνται να γνωστοποιήσουν την ανωτέρω υπεύθυνη δήλωσή τους, εγγράφως ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, στους εργαζομένους τους, δηλώνοντάς τους και τον αριθμό πρωτοκόλλου καταχώρισης της πράξης τους στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ.

Οι ημερομηνίες είναι οι ίδιες με αυτές των εποχικών επιχειρήσεων που επαναλειτουργούν, τόσο στην περίπτωση των υπεύθυνων δηλώσεων από επιχειρήσεις και όπου χρειάζεται από εργαζόμενους, όσο και στην περίπτωση των πληρωμών από το δημόσιο.

