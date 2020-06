Πολιτική

ΣΥΡΙΖΑ: αλλαγή ονόματος και 3ο Συνέδριο το φθινόπωρο

Την πορεία προς το Συνέδριο, το οποίο αναβλήθηκε εξαιτίας της πανδημίας, συζήτησε η Πολιτική Γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ, που συνεδρίασε σήμερα υπό τον Πρόεδρο του Κόμματος, Αλέξη Τσίπρα.

Η ΠΓ αποφάσισε στο επόμενο Πολιτικό Συμβούλιο του ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συμμαχία, ο Πρόεδρος να εισηγηθεί την επανεκκίνηση των διαδικασιών Ανασυγκρότησης στην πορεία προς το 3ο Συνέδριο. Η αρχή θα γίνει με τη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής Ανασυγκρότησης το Σάββατο 27 Ιουνίου.

Η εισήγηση του Προέδρου θα περιλαμβάνει τους εξής άξονες:

1. Η ΚΕΑ να υιοθετήσει την προσθήκη στο όνομα του ΣΥΡΙΖΑ του όρου Προοδευτική Συμμαχία, ως απόφαση - πρόταση που θα επικυρωθεί στο Συνέδριο. Στο βαθμό όμως που η πρόταση θα έχει την έγκριση ευρύτατης πλειοψηφίας της ΚΕΑ, θα χρησιμοποιείται ήδη από την προσυνεδριακή περίοδο σε επίσημα λογότυπα και στις κάρτες μελών του κόμματος.

2. Το 3ο Συνέδριο να διεξαχθεί το φθινόπωρο. Στα τέλη του καλοκαιριού, και ανάλογα με τη πορεία της πανδημίας, θα προσδιοριστεί η ακριβής ημερομηνία.

3. Η ΚΕΑ να αποφασίσει τη συγκρότηση Οργανωτικής Επιτροπής Συνεδρίου, αναθέτοντας στο Πολιτικό Συμβούλιο να ορίσει τη σύνθεσή της, με απόφαση που θα ληφθεί στο τέλος καλοκαιριού, μόλις καθοριστεί ο ακριβής χρόνος διεξαγωγής του συνεδρίου.

4. Επανεκκίνηση της εγγραφής νέων μελών τόσο στον iSYRIZA, όσο και στις Οργανώσεις Μελών. Έκδοση κάρτας μέλους για όλα τα μέλη. Επισκέψεις στελεχών σε όλη τη χώρα και διοργάνωση ανοικτών εκδηλώσεων και συνελεύσεων.