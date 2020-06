Κοινωνία

Δημιουργείται στην Αττική “Χωριό Υγείας, Ευεξίας και Ελληνικής Φιλοξενίας”

Την πρωτοβουλία ανακοίνωσε ο Περιφερειάρχης Αττικής κατά την συνεδρίαση του Τομέα Τουρισμού Υγείας του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου.

Tην πρόθεσή του να δημιουργήσει στην Αττική ένα χωριό Υγείας, Ευεξίας και Ελληνικής Φιλοξενίας , που θα επιτρέπει στον επισκέπτη να γνωρίσει την αυθεντική ελληνική φιλοξενία μέσα από παραδοσιακά προγράμματα που συμβάλλουν στην Υγεία, με δραστηριότητες Ευεξίας, αρχαία και σύγχρονη γνώση και εκπαίδευση για την μακροβιότητα και την ψυχοσωματική Υγεία, ανακοίνωσε ο Περιφερειάρχης Αττικής, Πρόεδρος του ΙΣΑ, και Πρόεδρος της ΕΛΙΤΟΥΡ, Γιώργος Πατούλης, στην 1η Συνεδρίαση του Τομέα Τουρισμού Υγείας του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου για τις «προοπτικές του Ιατρικού Τουρισμού στην Ελλάδα μετά την έξαρση και διαχείριση του COVID-19».

Ο Περιφερειάρχης Αττικής υπογράμμισε ότι «με τα αποτελέσματα που επιδείξαμε ως κοινωνία και ως υγειονομικό σύστημα, ο Ελληνικός Τουρισμός Υγείας κατάφερε να κατακτήσει τα ζητούμενα εχέγγυα ως προς την αξιοπιστία και την ασφάλεια που διεθνώς ο Τουρισμός Υγείας απαιτεί», και ζήτησε την συνέχιση της αποτελεσματικής επαγρύπνησης για την πανδημία κατά τους καλοκαιρινούς μήνες από την ιατρική κοινότητα σε κάθε γωνιά της Ελλάδας.

«Αυτή είναι η χρονιά που η διεθνής αγορά, έχει πράγματι αρχίσει να πιστεύει στην υγειονομική και θεραπευτική υπεροχή της Ελλάδας, καθώς διαπιστώνει, μέρα με τη μέρα, την υψηλή επαγρύπνηση της χώρας ως προς την ασφάλεια του Παγκόσμιου Υγειονομικού Χωριού.

Αυτό είναι και το σκαλοπάτι μας, το εφαλτήριο μας, για τη δυναμική γνωριμία του παγκόσμιου Ταξιδιωτικού κοινού με τον Ελληνικό Τουρισμό Υγείας», τόνισε ο κ. Πατούλης.

Παράλληλα, επανέλαβε ότι η σωστή διαχείριση των όποιων κρουσμάτων κορονοϊού ενδέχεται να εμφανιστούν στον τουριστικό πληθυσμό, θα παίξει καθοριστικό ρόλο στο παρόν και το μέλλον του Ελληνικού Τουρισμού αλλά και του Ελληνικού Τουρισμού Υγείας και ανακοίνωσε ότι στην Αττική το επόμενο διάστημα «σκοπεύουμε να αναδείξουμε το υψηλό επίπεδο των ιατρικών υπηρεσιών, αλλά και την αρτιότητα και διεθνή εγκυρότητα των εξαιρετικών επιστημόνων μας.

Θεωρούμε ότι μ αυτό τον τρόπο το φετινό καλοκαίρι είναι η στιγμή της γνωριμίας του ταξιδιωτικού κοινού με την φαρέτρα των Ελλήνων ειδικών επιστημόνων, και με τα υψηλού επιπέδου θεραπευτήριά μας, δημόσια και ιδιωτικά, που δεν έχουν να ζηλέψουν τίποτε από τα καλύτερα θεραπευτήρια του κόσμου.»

Φέτος, κατέληξε ο κ. Πατούλης είναι η χρονιά που ο πολίτης του κόσμου, περισσότερο κουρασμένος από ποτέ, αναζητά την ουσία της ξεκούρασης των διακοπών δηλαδή, τις δραστηριότητες, το μενού και τον τόπο ξεκούρασης που θα του επιτρέψουν να ανατάξει την υγεία του, και να επιστρέψει στη χώρα του αναζωογονημένος σωματικά και ψυχικά, με ιαματικό αποτέλεσμα .

«Έτσι, παρέχοντας στην παρούσα φάση την ασφάλεια της Ταξιδιωτικής Υγείας για τους επισκέπτες, αναδεικνύουμε την Αττική στον πλέον ασφαλή προορισμό, που συνδυάζει ταυτόχρονα στοιχεία μοναδικής αυθεντικότητας ως προς την έννοια της φιλοξενίας, και πολλαπλές επιλογές εναλλακτικού Τουρισμού και Τουρισμού Υγείας και Ευεξίας. Απώτερός μας στόχος είναι να δημιουργήσουμε ένα πρότυπο Παγκόσμιο Χωριό Υγείας και Ελληνικής Φιλοξενίας στην Αττική, με πολιτιστικούς και αθλητικούς περιπάτους, κέντρο εκμάθησης της Ευζωίας και της Ψυχοσωματικής Υγείας, με υγιεινή ελληνική διατροφή, και φυσικά, με υποδειγματική υποδομή αντιμετώπισης επειγόντων περιστατικών Υγείας, και πλήρη χάρτη επιλογών υπηρεσιών Τουρισμού Υγείας.»