Στο εδώλιο Χανιώτης καθηγητής για ασέλγεια σε μαθήτριές του

Κεκλεισμένων των θυρών η ακροαματική διαδικασία, λόγω της ιδιαιτερότητας της υπόθεσης...

Στο Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο του Ρεθύμνου αναβίωσαν οι μνήμες της πολύκροτης υπόθεσης ασέλγειας ενός 58χρονου σήμερα εκπαιδευτικού σε βάρος μαθητριών του.

Στο εδώλιο κάθισε ένας 58χρονος Χανιώτης, που συνελήφθη τον Ιανουάριο του 2019 και ο οποίος αντιμετωπίζει τις κατηγορίες της αποπλάνησης ανηλίκων και της κατάχρησης ανηλίκων σε ασέλγεια, καθώς και της παράβασης του Νόμου περί Όπλων και Αρχαιοτήτων.

Η υπόθεση που είχε συγκλονίσει -στα τέλη του 2018, αρχές του 2019- την κοινωνία των Χανίων και γενικότερα της Κρήτης, ήρθε στο φως της δημοσιότητας όταν σε βάρος του 58χρονου σήμερα καθηγητή και ιδιοκτήτη φροντιστηρίου στα Χανιά, υπήρξαν καταγγελίες από μαθήτριες του, που τον κατηγορούσαν ότι ασέλγησε σε βάρος τους και μάλιστα μέσα στο φροντιστήριο του.

Οι καταγγέλλουσες κατά την τέλεση του αδικήματος φέρεται να ήταν 13 και 15 ετών, ενώ σήμερα οι περισσότερες από αυτές έχουν ενηλικιωθεί, με εξαίρεση ένα κορίτσι που επίσης φέρεται να κατηγορεί τον εν λόγω άνδρα και παραμένει ανήλικο.

Ο καθηγητης, που από την πρώτη στιγμή φέρεται να έχει αρνηθεί όλες τις κατηγορίες, υποστηρίζοντας είναι θύμα σκευωρίας, προσήλθε στο δικαστικό μέγαρο, έχοντας στο πλευρό του μέλη της οικογένειας του.

Η ακροαματική διαδικασία της υπόθεσης ξεκίνησε κεκλεισμένων των θυρών και κατέθεσαν μεταξύ άλλων δύο ενήλικες πρώην μαθήτριες του, η μητέρα μιας ακόμη ανήλικης πρώην μαθήτριας του που φέρεται να τον κατηγορεί για ασελγείς πράξεις, καθώς και μία αρχαιολόγος.

Στην δίκη -που αναμένεται να συνεχιστεί τις επόμενες ημέρες- θα κληθούν βάσει του κατηγορητηρίου, να καταθέσουν περίπου 30 μάρτυρες κατηγορίας και υπεράσπισης.

Το χρονικό της υπόθεσης

O 58χρονος σήμερα Χανιώτης, είχε συλληφθεί από τις αστυνομικές αρχές των Χανίων πέρυσι τον Ιανουάριο για παραβάσεις του νόμου περί όπλων και περί αρχαιοτήτων. Ωστόσο στην πορεία της προανάκρισης τουλάχιστον πέντε νεαρά κορίτσια (τότε) φέρονταν να κατήγγειλαν στις αρχές ότι την περίοδο που φοιτούσαν στο φροντιστήριο του και ήταν μαθήτριες γυμνασίου, είχαν πέσει θύματα ασελγών πράξεων.

Οι καταγγελίες των νεαρών προκάλεσαν σοκ αλλά και εύλογα ερωτήματα σε σχέση με τον χρόνο κατά τον οποίο έγιναν, καθώς αναφέρονταν σε πράξεις που, σύμφωνα με τις ίδιες, έγιναν πριν από τουλάχιστον έξι χρόνια. Το κουβάρι της υπόθεσης άρχισε να ξετυλίγεται όταν μια 18χρονη πέρυσι, κοπέλα πέρασε το κατώφλι του Αστυνομικού Μεγάρου Χανίων, καταγγέλλοντας ότι το 2013, στην ηλικία των 13 ετών, ο εν λόγω άνδρας εκμεταλλευόμενος την ιδιότητά του ως εκπαιδευτικού, αφού φρόντισε να κερδίσει την εμπιστοσύνη της, άρχισε να προχωρά συστηματικά σε ασελγείς πράξεις, αλλά και σε ολοκληρωμένη συνουσία κατά φύση, μέσα σε χώρους του φροντιστηρίου.

Τουλάχιστον τέσσερις ακόμη κοπέλες τότε, από 20 έως 24 ετών (κατά τον χρόνο της καταγγελίας) φέρονταν να κατήγγειλαν τον εκπαιδευτικό για θωπεύσεις, καθώς και για παρά φύση και κατά φύση ασέλγεια σε βάρος τους.

Η δε δράση του κατηγορουμένου φέρεται να άρχισε από το 2010 και μετά και σε διάφορα χρονικά διαστήματα. Σύμφωνα με όσα κατήγγειλαν πρώην μαθήτριες του 58χρονου, προκειμένου να ικανοποιεί ανενόχλητος τις ερωτικές του επιθυμίες, φρόντιζε να εξασφαλίζει όχι μόνο την εμπιστοσύνη των ανήλικων κοριτσιών αλλά και των οικογενειών τους. Μάλιστα φέρεται να συμπεριφερόταν με τέτοιο τρόπο στα θύματά του, ώστε να τα κάνει να αισθάνονται μοναδικά και ταυτόχρονα συνένοχα στις πράξεις του.

Συνελήφθη για όπλα

Επισήμως τότε, από τις αστυνομικές Αρχές των Χανίων επιβεβαιώθηκε η σύλληψή του για κατοχή όπλου και αρχαίων αντικειμένων.

Μάλιστα κατά την έρευνα στο σπίτι του εκπαιδευτικού, που έγινε παρουσία εισαγγελικού λειτουργού, βρέθηκαν ένα περίστροφο, φυσίγγια και κεραμικά κομμάτια διαφορετικού μεγέθους και σχήματος, χρονολογούμενα στους ιστορικούς χρόνους. Τα κεραμικά κομμάτια εκτιμήθηκαν από αρχαιολόγο της Εφορίας Αρχαιοτήτων Χανίων και αποδόθηκαν στην υπηρεσία.