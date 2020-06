Κόσμος

Κωνσταντινούπολη: Ένοπλος άνοιξε πυρ από μοτοσικλέτα (βίντεο-ντοκουμέντο)

Τρεις άνθρωποι τραυματίστηκαν από τα πυρά. Τη στιγμή της μαφιόζικης επίθεσης κατέγραψαν κάμερες ασφαλείας.

Σοκ έχει προκαλέσει στην Τουρκία η μαφιόζικη επίθεση που σημειώθηκε το απόγευμα της Κυριακής σε συνοικία της Κωνσταντινούπολης.

Ήταν γύρω στις 4 το απόγευμα (τοπική ώρα) όταν ένα μηχανάκι ανέπτυξε ταχύτητα στη συνοικία Σισλί, σκορπώντας τον τρόμο. Ο συνεπιβάτης της μηχανής έβγαλε μία καραμπίνα και άρχισε να πυροβολεί, τραυματίζοντας τρεις ανθρώπους.

Έντρομοι οι περαστικοί, άρχισαν να τρέχουν για να σωθούν από τις σφαίρες. Μέσα σε λίγα λεπτά, κατέφθασαν ασθενοφόρα και περιπολικά της Αστυνομίας.

Η στιγμή της επίθεσης καταγράφηκε από κάμερες ασφαλείας.

Οι αστυνομικοί συνέλαβαν δύο άτομα ως ύποπτα, μετά από την εξέταση του οπτικού υλικού. Οι Αρχές αποδίδουν την επίθεση σε ξεκαθάρισμα λογαριασμών μεταξύ ατόμων του υποκόσμου.