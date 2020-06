Κοινωνία

Κορονοϊός: Ύποπτοι για κακουργήματα στελέχη της κλινικής “Ταξιάρχαι”

Σύμφωνα με τα έως τώρα στοιχεία, 13 ασθενείς που νοσηλεύονταν στην κλινική πέθαναν προσβεβλημένοι από τον ιό.

Ως ύποπτοι για κακουργηματικού βαθμού παραβίαση των μέτρων για την πρόληψη μεταδοτικών ασθενειών καλούνται από τον Εισαγγελέα να καταθέσουν πέντε στελέχη της κλινικής "Ταξιάρχαι" στο Περιστέρι, στην οποία τον περασμένο Απρίλιο εντοπίστηκαν κρούσματα θετικά στον κορονοϊό, κάποια εκ των οποίων οδήγησαν σε απώλεια ζωής ασθενών.

Οι κλήσεις σε ανωμοτί κατάθεση απεστάλησαν από τον Εισαγγελέα σε μέλη της Διοίκησης της κλινικής αλλά και γιατρούς και αφορούν την παράβαση του άρθρου 285 του Ποινικού Κώδικα, η οποία χαρακτηρίζεται κακούργημα αν η πράξη είχε αποτέλεσμα τον θάνατο ανθρώπων.

Για την υπόθεση του νοσοκομείου διατάχθηκε προκαταρκτική έρευνα από τον προϊστάμενο της Εισαγγελίας, Βαγγέλη Ιωαννίδη όταν στα τέλη Απριλίου εντοπίστηκαν συνολικά 28 κρούσματα κορονοϊού, τόσο σε νοσηλευόμενους και επισκέπτες ασθενείς όσο και σε προσωπικό, κάποια εκ των οποίων κόστισαν την ζωή ασθενών. Σύμφωνα με τα έως τώρα στοιχεία, 13 ασθενείς που νοσηλεύονταν στην κλινική έχουν αποβιώσει προσβεβλημένοι από τον ιό.

Με εντολή του Εισαγγελέα Νίκου Αντωναράκου, που ανέλαβε την έρευνα, συγκεντρώθηκαν στοιχεία από τα αρχεία της κλινικής, πραγματοποιήθηκε αυτοψία της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας και ζητήθηκαν πορίσματα από τις αρμόδιες Υγειονομικές Αρχές για την τήρηση των πρωτοκόλλων για την αποφυγή μετάδοσης του ιού. Παράλληλα κλήθηκαν και κατέθεσαν περισσότεροι από 25 μάρτυρες, μεταξύ των οποίων και στελέχη του ΕΟΔΥ, κάποιοι εκ των οποίων φέρονται να έκαναν αναφορές σε ελλιπή μέτρα προστασίας που τηρήθηκαν το επίμαχο διάστημα από το νοσοκομείο.

Σε δηλώσεις στις οποίες είχε προβεί ο εκπρόσωπος της κλινικής "Ταξιάρχαι" είχε αναφέρει ότι το νοσοκομείο τήρησε όλα τα μέτρα προστασίας με βάση τα σχετικά πρωτόκολλα, είχε αποδώσει την διασπορά σε εξωτερικό ασθενή που πήγε, προσβεβλημένος ήδη με τον ιό, για αιμοκάθαρση και είχε υποστηρίξει πως όλα τα κρούσματα που εντοπίστηκαν στη συνέχεια, αφορούσαν περιπτώσεις που σχετίζονταν μόνο με το τμήμα τεχνητού νεφρού και κανέναν άλλον χώρο της κλινικής.

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας των εξηγήσεων ο Εισαγγελέας θα αποφασίσει αν θα αποδώσει ποινικές ευθύνες ή όχι.

Οι περιπτώσεις του άρθρου 285 ΠΚ για τις οποίες καλούνται σε εξηγήσεις ως ύποπτοι οι πέντε υπεύθυνοι της κλινικής, προβλέπουν ποινή κάθειρξης έως 10 ετών σε όποιον ευθύνεται για μετάδοση ασθένειας σε άνθρωπο, τουλάχιστον 10 ετών αν προκλήθηκε θάνατος αλλά και ισόβια κάθειρξη αν η πράξη οδήγησε σε θάνατο μεγάλου αριθμού ανθρώπων.