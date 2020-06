Κοινωνία

Ανάσογλου στον ΑΝΤ1: Γιατί ο αδερφός της Μαρκέλλας διεκδικεί την επιμέλειά της (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η δικηγόρος του αδερφού της 10χρονης εξηγεί τους λόγους για τους οποίους εκδήλωσε ενδιαφέρον για την επιμέλεια του κοριτσιού.​​