Μητσοτάκης: Το προσκύνημα στον Πανάγιο Τάφο και η επίσκεψη στο Πατριαρχείο (εικόνες)

Ο Πρωθυπουργός συναντήθηκε με τον Πατριάρχη Ιεροσολύμων και πάσης Παλαιστίνης Θεόφιλο Γ΄ και με μέλη της Αγιοταφικής Αδελφότητας.

«Μια επίσκεψη στην Ιερουσαλήμ είναι χωρίς περιεχόμενο αν δεν επισκεφτεί κανείς το Πατριαρχείο κι αν δεν προσκυνήσει τον Πανάγιο Τάφο. Ευχαριστώ τον Θεό που μου δόθηκε αυτή η δυνατότητα ως Πρωθυπουργός της χώρας, στο πρώτο επίσημο ταξίδι μου -την μετά κορωνοϊού εποχή- να έρθω στην Ιερουσαλήμ», ανέφερε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη συνάντησή του με τον Πατριάρχη Ιεροσολύμων και πάσης Παλαιστίνης, Θεοφίλο Γ΄, αμέσως μετά το προσκύνημά του στον Ναό της Αναστάσεως του Κυρίου.

«Θέλω να γνωρίζετε και εσείς αλλά και η αδελφότητα του Αγίου Τάφου ότι το Ελληνικό κράτος θα είναι πάντα κοντά στο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων και στην πολύ σπουδαία αποστολή την οποία επιτελεί σε αυτή την δύσκολη αλλά συνάμα συναρπαστική πόλη και περιοχή. Να γνωρίζετε ότι η αγάπη και η στήριξή μας είναι δεδομένη και έμπρακτη», πρόσθεσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης ο οποίος συνοδευόταν από τη σύζυγό του Μαρέβα Γκραμπόφσκι - Μητσοτάκη και τον γιο του, Κωνσταντίνο Μητσοτάκη.

Ο Πρωθυπουργός επισκέφθηκε όλους τους χώρους του Ναού και συναντήθηκε με μέλη της Ιεράς Αγιοταφικής Αδελφότητας.

Συνάντηση με τον ηγέτη της αντιπολίτευσης στο Ισραήλ

Κλείνοντας την πρώτη μέρα της επίσκεψής του στο Ισραήλ ο Πρωθυπουργός συναντήθηκε με τον επικεφαλής της αντιπολίτευσης και ηγέτη του κόμματος Yesh Atid, Yair Lapid.

Στη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκαν οι εξαιρετικά καλές σχέσεις Ελλάδας - Ισραήλ, οι συνέπειες του κορονοϊού για τις δύο χώρες καθώς επίσης η κατάσταση στην Ανατολική Μεσόγειο και στη Μέση Ανατολή.

Υπενθυμίζεται πως νωρίτερα, ο Πρωθυπουργός είχε συνάντηση με τον Ισραηλινό ομόλογό του, Μπέντζαμιν Νετανιάχου. Οι δυο Πρωθυπουργοί αναφέρθηκαν στους ισχυρούς δεσμούς φιλίας που συνδέουν τις δύο χώρες, καθώς και στα κοινά συμφέρονται και στις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε και από τους δυο και στον τουρισμό.

Ο κ. Μητσοτάκης ενημέρωσε τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό για τις τουρκικές προκλήσεις, τις οποίες χαρακτήρισαν απειλή για την ασφάλεια και την σταθερότητα στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου.