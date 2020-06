Οικονομία

Μπαράζ συναντήσεων Μητσοτάκη με Ισραηλινούς επενδυτές

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Για ποιους τομείς καταγράφηκε έντονο επενδυτικό ενδιαφέρον. Συναντήσεις και με τον αναπληρωτή πρωθυπουργό καθώς και με τον επικεφαλής της αντιπολίτευσης.

Συναντήσεις με σημαντικούς Ισραηλινούς επενδυτές που είτε δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα είτε επιθυμούν να επενδύσουν στη χώρα μας είχε ο πρωθυπουργός.

Ο κ. Μητσοτάκης συναντήθηκε με τον Erel N. Margalit, πρόεδρο και ιδρυτή της JVP Partners, κορυφαίας εταιρείας επενδυτικών κεφαλαίων που περιλαμβάνει 9 funds συνολικής αποτίμησης 1,6 δισεκατομμυρίων δολαρίων, και συζήτησαν το ενδεχόμενο να δημιουργηθεί στην Ελλάδα επενδυτικός κόμβος για την Ευρώπη.

Στη συνέχεια, ο Κυριάκος Μητσοτάκης συναντήθηκε με τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο της AMPA Capital, Shlomi Fogel, με τον οποίο συζήτησαν τις ευκαιρίες για επενδύσεις στην Ελλάδα. Στη συνάντησή του πρωθυπουργού με τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο της Elbit Systems, Bezhalel Machlis, οι δύο πλευρές συζήτησαν τη δυνατότητα συνεργασίας στην αμυντική βιομηχανία καθώς η Elbit είναι μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες αμυντικού υλικού, εισηγμένη στο NASDAQ και με 16.000 υπαλλήλους ανά τον κόσμο.

Στις συναντήσεις καταγράφηκε επίσης έντονο ενδιαφέρον για τον τομέα της κυβερνοασφάλειας και της αγρο-τεχνολογίας. Παράλληλα, εκφράστηκε ευρύτερο ενδιαφέρον για συνεργασία ανάμεσα στις δύο χώρες στον τομέα της αμυντικής βιομηχανίας.

Παρόντες, από την πλευρά της κυβέρνησης, ήταν ο υφυπουργός Εξωτερικών αρμόδιος για την Οικονομική Διπλωματία και την Εξωστρέφεια Κώστας Φραγκογιάννης, ο πρέσβης της Ελλάδας στο Ισραήλ, Παναγιώτης Σαρρής και ο προϊστάμενος του Οικονομικού Γραφείου του πρωθυπουργού, Αλέξης Πατέλης.

Σε θερμό κλίμα η συνάντηση με τον αναπληρωτή πρωθυπουργό

Νωρίτερα, ο πρωθυπουργός συναντήθηκε με τον αναπληρωτή πρωθυπουργό και Υπουργό Άμυνας του Ισραήλ, Benjamin Gantz. Συζήτησαν στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή καθώς, επίσης, τη διμερή συνεργασία Ελλάδος - Ισραήλ στον αμυντικό τομέα. Παρούσα στην συνάντηση ήταν η επικεφαλής του Διπλωματικού Γραφείου του Πρωθυπουργού, Ελένη Σουρανή.

Συνάντηση με τον επικεφαλής της αντιπολίτευσης

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης ολοκλήρωσε την πρώτη ημέρα της επίσκεψής του στο Ισραήλ με τη συνάντηση που είχε με τον επικεφαλής της αντιπολίτευσης και ηγέτη του κόμματος Yesh Atid, Γιάιρ Λαπίντ.

Όπως αναφέρουν κυβερνητικές πηγές στη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκαν οι εξαιρετικά καλές σχέσεις Ελλάδας - Ισραήλ, οι συνέπειες του κορονοϊού για τις δύο χώρες καθώς επίσης η κατάσταση στην Ανατολική Μεσόγειο και στη Μέση Ανατολή.