Πολιτισμός

Το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο επισκέφθηκε η Κατερίνα Σακελλαροπούλου (εικόνες)

Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας ξεναγήθηκε στην έκθεση “Δι’ αυτά πολεμήσαμεν” από την Υπουργό Πολιτισμού, Λίνα Μενδώνη.

Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κατερίνα Σακελλαροπούλου, επισκέφθηκε το απόγευμα το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο και ξεναγήθηκε από την Υπουργό Πολιτισμού, Λίνα Μενδώνη, στην έκθεση “Δι’ αυτά πολεμήσαμεν”.

Ειδικότερα, προσερχόμενη στο Μουσείο, η Πρόεδρος της Δημοκρατίας δήλωσε: «Βρίσκομαι σήμερα εδώ, στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, για να περιηγηθώ σ’ αυτήν την έκθεση που αποτυπώνει με ανάγλυφο και ταυτόχρονα συγκινητικό τρόπο τη συνάντηση του αρχαίου ελληνικού πνεύματος με την εξεγερμένη ψυχή των Ελλήνων του 1821».

Αναφερόμενη στον τίτλο της έκθεσης, τόνισε: «Και μόνο ο τίτλος της λέει πολλά: “Δι’ αυτά πολεμήσαμεν”. Είναι η φράση του Μακρυγιάννη, που δείχνει πώς αυτός, ένας απλός, αγράμματος αγωνιστής, και μαζί με αυτόν και οι συμπολεμιστές του, εμπνεύστηκαν από τις ελληνικές αρχαιότητες, διεκδίκησαν τα ιστορικά τους δικαιώματα πάνω τους, και θεμελίωσαν σ’ αυτές το ιδεολογικό πλαίσιο της ηρωικής τους εξέγερσης».

Καταλήγοντας, η κυρία Σακελλαροπούλου συνεχάρη όσους εργάστηκαν για την έκθεση, και εξέφρασε τη συγκίνηση και την περηφάνια της, τόσο για την αρτιότητα όσο και για το μήνυμά της.