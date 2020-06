Κόσμος

Στα “χαρακώματα” Τουρκία - Γαλλία για την Λιβύη

Δίχως τέλος η κόντρα της Άγκυρας με το Παρίσι στη “σκιά” του λιβυκού εμφυλίου...

Συνεχίζεται η λεκτική αντιδικία Τουρκίας - Γαλλίας σχετικά με την κατάσταση που επικρατεί το τελευταίο χρονικό διάστημα στη Λιβύη και την ενεργό συμμετοχή Τούρκων στρατιωτών στις πολεμικές επιχειρήσεις στο πλευρό των κυβερνητικών δυνάμεων του πρωθυπουργού Σάρατζ εναντίον του στρατού του αντάρτη στρατηγού Χαλίφα Χαφτάρ.

Την Τετάρτη, η κυβέρνηση του Ταγιπ Ερντογάν επιτέθηκε φραστικά στο Παρίσι μετά τη γαλλική κριτική για τον ρόλο της Τουρκίας στη Λιβύη, με το τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών να τονίζει ότι οι δηλώσεις έδειξαν τη «σκοτεινή και ανεξήγητη» πολιτική της Γαλλίας αναφορικά με τη Λιβύη.

Η Τουρκία κατηγορεί τους Γάλλους ότι υποστηρίζει τις δυνάμεις του αντικαθεστωτικού στρατηγού Χαλίφα Χάφταρ, έναντι της νόμιμα εκλεγμένης λυβικής κυβέρνησης.

Είχε προηγηθεί την περασμένη Δευτέρα, ανακοίνωση της γαλλικης κυβέρνησης όπου ουσιαστικα προειδοποιούσε την Άγκυρα ότι θα φέρει το ζήτημα του ολοένα και πιο «επιθετικού» ρόλουτης Τουρκίας στη Λιβύη κατηγορώντας την Άγκυρα, η οποία υποστηρίζει τη διεθνώς αναγνωρισμένη κυβέρνηση της Λιβύης, για την ανατροπή των προσπαθειών για επίτευξη εκεχειρίας με την παραβίαση του εμπάργκο όπλων του ΟΗΕ.

«Η υποστήριξη που παρείχε η Γαλλία στον πραξικοπηματία και πειρατή Χάφταρ, ο οποίος στοχεύει στην επιβολή αυταρχικού καθεστώτος ανατρέποντας τη νόμιμη κυβέρνηση και ο οποίος έχει δηλώσει ανοιχτά ότι δεν θέλει πολιτική λύση, έχει επιδεινώσει την κρίση στη Λιβύη», υπογράμμισε το τουρκικό ΥΠΕΞ. «Είναι απαράδεκτο να συμπεριφέρεται έτσι ένας σύμμαχος του ΝΑΤΟ» καταλήγει στη σχετική ανακοίνωση.