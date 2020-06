Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: άλλος ένας θάνατος ασθενούς από τον Εχίνο

Στους 187 ο συνολικός αριθμός των νεκρών στην χώρα μας από την COVID-19...

Ακόμα ένα θύμα του κορονοϊού μετρά η χώρα μας, καθώς αργά το βράδυ της Τρίτης, κατέληξε ένας 67χρονος άνδρας. Νωρίτερα είχε ανακοινωθεί ότι μια 82χρονη από τον Εχίνο έχασε τη μάχη για να κρατηθεί στη ζωή.

Ο 67χρονος νοσηλευόταν από τις 12 Ιουνίου στο Γενικό Νοσοκομείο Ξάνθης ενώ η 82χρονη από τις 11 Ιουνίου στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Γενικού Νοσοκομείου Αλεξανδρούπολης. Και και οι δύο είχαν υποκείμενα νοσήματα.

Μετά τον θάνατο του 67χρονου και της 82χρονης, ο συνολικός αριθμός των θανάτων στη χώρα μας ανέρχεται στους 187. Το πρωί της Τρίτης κατέληξε ένας 74χρονος στο νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης. Είχε διακομιστεί εκεί από το νοσοκομείο της Ξάνθης και νοσηλευόταν στη ΜΕΘ. Ο 74χρονος έπασχε από υποκείμενα νοσήματα.