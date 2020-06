Κοινωνία

Δολοφόνησε με μαχαίρι την μητέρα του

Στα χέρια της Αστυνομίας ο μητροκτόνος. Τι όπλισε το χέρι του...

Συναγερμός σήμανε στην Ελληνική Αστυνομία για τον θανάσιμο τραυματισμό μίας 54χρονης από τον γιό της, μέσα στο σπίτι τους, στις Αχαρνές.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο 34χρονος που αντιμετωπίζει ψυχολογικά προβλήματα προκάλεσε πολλαπλά τραύματα με μαχαίρι στη μητέρα του, μπροστά στα μάτια του πατέρα του..

Ενημερώθηκε η Αστυνομία και επί της οδού Αγίου Σπυρίδωνος 2 έσπευσαν ισχυρές δυνάμεις, οι οποίες και συνέλαβαν τον 34χρονο .

Η άτυχη γυναίκα υπέκυψε στα τραυματά της πριν φθάσει το ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ