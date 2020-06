Ζώδια

Ζώδια: οι προβλέψεις της Τετάρτης

Διάβασέ μου το...

Aπό νωρίς το πρωί ο Ερμής θα μπει σε στάση στη 14°43’ του Καρκίνου και από αύριο θα κινείται σε ανάδρομη τροχιά μέχρι και τις 12 Ιουλίου.

ΚΡΙΟΣ: Με τον Ερμή να γυρίζει ανάδρομος στον Καρκίνο, δηλαδή σε ένα παρορμητικό ζώδιο, όπως το δικό σου, θα πρέπει να συγκρατήσεις την τάση σου να παίρνεις βιαστικές αποφάσεις αυτή την περίοδο, γιατί αν ούτως ή άλλως είναι ένα στοιχείο σου που το πληρώνεις στην καθημερινότητα σου, αυτές τις μέρες το κόστος γίνεται ακόμα πιο ακριβό. Από την άλλη, είναι μια περίοδος που μπορεί να σε κρατήσει στο σπίτι λίγο περισσότερο ή να ασχοληθείς με οικογενειακά ζητήματα που επανέρχονται στο προσκήνιο.

ΤΑΥΡΟΣ: Ο Ερμής γυρίζει ανάδρομος στον Καρκίνο και σου δίνει το χρόνο και την ευκαιρία να ξανασκεφτείς κάποια θέματα που μπορεί να σχετίζονται με σπουδές ή κάποια επαγγελματικά πλάνα και συμφωνίες που μπορεί να προέκυψαν το προηγούμενο διάστημα. Δεν είναι καλή στιγμή για να κλείσεις συμφωνίες, αφού φαίνεται η ότι η σκέψη σου είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με το συναίσθημα σου, ενώ προσοχή χρειάζεται και σε αποφάσεις που μπορεί να σχετίζονται με ταξίδια, με το μεταφορικό σου μέσο, αλλά και αγορές ειδών τεχνολογίας.

ΔΙΔΥΜΟΙ: Ο κυβερνήτης σου, ο Ερμής, γυρίζει ανάδρομος στον Καρκίνο κι αυτό θα φέρει μια αναστάτωση στον οικονομικό τομέα, όπου είναι πιθανό να πάρεις αποφάσεις με περισσότερο συναισθηματικά κριτήρια, παρά με τη λογική. Η πίεση που μπορεί να νιώθεις ή κάποια θέματα αυτοπεποίθησης μπορεί να σε οδηγήσουν στο να κάνεις κάποιες αψυχολόγητες αγορές ή να ξεσπάσεις στο φαγητό. Καλή περίοδος ωστόσο για να κλείσεις κάποια χρέη, αλλά και για να διεκδικήσεις χρήματα που σου οφείλουν άλλοι.

ΚΑΡΚΙΝΟΣ: Με τον Ερμή μέχρι τα μέσα Ιουλίου να γυρίζει ανάδρομος στο ζώδιο σου επανέρχονται στη ζωή σου κάποιες καταστάσεις ή ακόμα και κάποιοι άνθρωποι που σου δημιουργούν νευρικότητα και έντονο άγχος. Επειδή είναι μια περίοδος που ευνοεί τους πειραματισμούς και το να ασχοληθείς με θέματα που μπορούν να σε βοηθήσουν να εξελιχθείς, όπως είναι για παράδειγμα η εκμάθηση μιας ξένης γλώσσας ή μια νέα απόπειρα στα επαγγελματικά, καλό θα ήταν να βάλεις τα όρια σου απέναντι σε όσους και σε όσα μπορούν να αποσπάσουν την προσοχή σου.

ΛΕΩΝ: Οπλίσου με υπομονή κι επιμονή, γιατί το γύρισμα του Ερμή σε ανάδρομη πορεία στον Καρκίνο μέχρι τα μέσα Ιουλίου σε αναγκάζει να κάνεις κάτι που δε σου αρέσει καθόλου...να εργαστείς στο παρασκήνιο, χωρίς να μπορεί να σε διαβεβαιώσει κανείς για το κατά πόσο η δουλειά που θα ρίξεις θα αναγνωριστεί. Από την άλλη όμως είναι μια καλή περίοδος αν εσύ επιλέγεις να κινηθείς στο παρασκήνιο και να προετοιμάσεις τις κινήσεις σου που θα έρθουν στο φως από τον Αύγουστο και μετά.

ΠΑΡΘΕΝΟΣ : Με τον κυβερνήτη σου, τον Ερμή, να γυρίζει ανάδρομος στον Καρκίνο μέχρι τα μέσα Ιουλίου θα έχεις την ευκαιρία να επανεξετάσεις κάποιες φιλικές σχέσεις, αλλά και κάποιες συνεργασίες. Η συλλογική δουλειά μπορεί να κρύβει αρκετές παρεξηγήσεις και προβλήματα στην επικοινωνία, όμως αν καταφέρεις να τα διαχειριστείς με υπομονή πρόκειται για ένα διάστημα που θα αποδειχτεί αρκετά επωφελές. Από την άλλη, ίσως χρειαστεί να αναθεωρήσεις κάποια σχέδια που μπορεί να είχες κάνει με το ταίρι σου, ειδικά αν αυτά σχετίζονται με κάποιο ταξίδι.

ΖΥΓΟΣ: Ο Ερμής γυρίζει ανάδρομος σε ένα κομβικό σημείο του ωροσκοπίου σου που αφορά στις επαγγελματικές σου υποθέσεις και την εξέλιξη της καριέρας σου, όπου είναι πιθανό να πάρεις μια απογοήτευση στο ενδεχόμενο που περίμενες μια προαγωγή, μια μετάθεση ή κάτι σχετικό το οποίο φαίνεται να μην προχωράει. Όσο πιο ευέλικτος αποδειχτείς τόσο το καλύτερο για εσένα τον ίδιο. Καλό θα είναι να είσαι προετοιμασμένος για κάθε πιθανό σενάριο, όπως το να χρειαστεί να αναλάβεις μια θέση που μπορεί να κατείχες στο παρελθόν, αλλά και για πισωγυρίσματα γενικότερα.

ΣΚΟΡΠΙΟΣ: Ο Ερμής γυρίζει ανάδρομος σε ένα κομμάτι του ωροσκοπίου σου που μπορεί να μη σου δημιουργήσει ιδιαίτερα εμφανή προβλήματα, ωστόσο επειδή είμαστε στο καλοκαίρι και κατά μία έννοια αφορά ένα κομμάτι που σχετίζεται με τα ταξίδια, τις διακοπές και την τουριστική δραστηριότητα εκεί μπορεί να προκύψουν κάποιες αναβολές που θα σε επηρεάσουν, αλλά όλα αυτά θα φτιάξουν από τα μέσα Ιουλίου και μετά. Κατά τ’ άλλα είναι μια περίοδος που θα μπορέσεις να αναθεωρήσεις επαγγελματικά σχέδια και να ξανασκεφτείς τις προοπτικές σπουδών που μπορεί να έχεις.

ΤΟΞΟΤΗΣ: Ο Ερμής που γυρίζει ανάδρομος στον Καρκίνο αναμένεται να σε ταλαιπωρήσει αρκετά, κυρίως σε ψυχολογικό επίπεδο, όπου είτε επανέρχονται είτε εσύ ο ίδιος τα επαναφέρεις, κάποια θέματα που προκαλούν εντάσεις στις σχέσεις με τους γύρω σου, πράγμα που μόνο ευχάριστο δε σου είναι. Οικονομικά ζητήματα, οφειλές, κληρονομικά, εφορίες και όλα αυτά σου προκαλούν πονοκέφαλο, ωστόσο το καλύτερο που έχεις να κάνεις είναι να αποφύγεις να ασχοληθείς μαζί τους όσο γίνεται μέχρι και τα μέσα Ιουλίου.

ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ: Με τον Ερμή να γυρίζει ανάδρομος απέναντι σου οι σχέσεις και οι συνεργασίες σου περνούν μια φάση που σου προκαλούν νευρικότητα ή σε βάζουν σε σκέψεις. Δεν αποκλείεται μάλιστα να κάνει την επανεμφάνιση του και κάποιο πρόσωπο το οποίο θα διεκδικήσει και εκ νέου μια θέση στη ζωή σου. Βέβαια κι εσύ ο ίδιος μπορεί να πάρεις την απόφαση να ανοίξεις παρτίδες με κάποιον που συνειδητοποιείς ότι δε θέλεις να αφήσεις πίσω. Θέματα νέων συνεργασιών κλπ καλύτερα άφησε τα για μετά τα μέσα Ιουλίου.

ΥΔΡΟΧΟΟΣ: Τα εργασιακά φαίνεται να σου προκαλούν πονοκέφαλο όσο ο Ερμής θα κινείται ανάδρομος στον Καρκίνο. Κι επειδή όταν έχουμε πονοκέφαλο μας φταίνε όλοι και όλα, δεν αποκλείεται να έρθεις σε σύγκρουση με προϊστάμενους και υφιστάμενους για ψύλλου πήδημα. Από την άλλη όμως είναι μια περίοδος που θα μπορέσεις να αναθεωρήσεις κάποια πράγματα που μπορεί να σχετίζονται με την υγεία σου και τον τρόπο ζωής σου, παρόλο που το να ξεκινήσεις μια δίαιτα τώρα ή το να προσπαθήσεις να κόψεις το κάπνισμα μπορεί να μην έχουν τα αναμενόμενα αποτελέσματα.

ΙΧΘΥΕΣ: Με τον Ερμή να γυρίζει ανάδρομος στον Καρκίνο θα έχεις το χρόνο να ξανασκεφτείς κάποιες αποφάσεις σου ή κάποιες επαγγελματικές κινήσεις που ήταν στα σχέδια σου κι αυτό μόνο πρόβλημα δε είναι, αφού πέραν του ότι θα μπορέσεις να δεις λεπτομέρειες που είχαν διαφύγει της προσοχής σου, θα μπορέσεις να ξεκαθαρίσεις και το κατά πόσο έχεις όντως τη διάθεση να ασχοληθείς ή αν απλώς θα χάσεις το χρόνο σου. Από την άλλη, κάποια προβληματάκια μπορεί να προκύψουν στις σχέσεις με τα παιδιά σου.

Πηγή: Astrologos.gr