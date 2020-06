Κόσμος

ΗΠΑ: Τα θύματα από κορονοϊό είναι περισσότερα από τον Α’ Παγκόσμιο

Ο πόλεμος του Βιετνάμ αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες «πληγές» στην ιστορία των ΗΠΑ και «ηττήθηκε» από την πανδημία.

Πάνω από 700 ασθενείς ακόμη υπέκυψαν στην COVID-19 μέσα σε μια ημέρα και πλέον στις ΗΠΑ ο απολογισμός των θυμάτων της πανδημίας του κορονοϊού ξεπέρασε αυτόν των αμερικανών στρατιωτικών οι οποίοι έπεσαν στα μέτωπα του πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου.

Καταγράφηκαν 740 θάνατοι σε 24 ώρες, σύμφωνα με την καταμέτρηση του πανεπιστημίου Τζονς Χόπκινς ως τις 20:30 χθες Τρίτη (τοπική ώρα· 03:30 σήμερα Τετάρτη ώρα Ελλάδας).

Το σύνολο των νεκρών εξαιτίας της COVID-19 στη χώρα ανήλθε έτσι σε 116.850, με άλλα λόγια ξεπέρασε τον αριθμό των αμερικανών στρατιωτικών που είχαν σκοτωθεί στον Μεγάλο Πόλεμο (116.500, σύμφωνα με δεδομένα του υπουργείου Υποθέσεων των Βετεράνων των ΗΠΑ).

Ο απολογισμός της πανδημίας ξεπερνούσε ήδη στα τέλη Απριλίου αυτόν τον αμερικανών στρατιωτικών που είχαν σκοτωθεί στον πόλεμο του Βιετνάμ, άλλο ένα ορόσημο με βαρύ συμβολισμό, με δεδομένο το συλλογικό τραύμα που είχε προκαλέσει στους Αμερικανούς τον 20ό αιώνα.

Οι ΗΠΑ, η χώρα που υφίσταται το πιο βαρύ πλήγμα από την πανδημία του κορονοϊού σε απόλυτα μεγέθη, τόσο ως προς τον αριθμό των νεκρών όσο και ως προς αυτόν των επιβεβαιωμένων κρουσμάτων μόλυνσης, καταμετρά εξάλλου 2,13 εκατ. ανθρώπους προσβεβλημένους από τον SARS-CoV-2. Κάπου 583.500 πάντως ανέρρωσαν.

Την Κυριακή και τη Δευτέρα, οι ΗΠΑ κατέγραψαν τους χαμηλότερους ημερήσιους απολογισμούς θανάτων από τα τέλη Μαρτίου: λιγότερους από 380 ανά 24ωρο. Όμως μάλλον επρόκειτο για τη συνέχιση της τάσης μηχανικής μείωσης των δεδομένων κάθε Σαββατοκύριακο.

Αν και η χώρα δεν ξεπερνά πλέον παρά σπάνια, από τις αρχές του Ιουνίου, το όριο των 1.000 θανάτων εξαιτίας της COVID-19 σε 24 ώρες, τα κρούσματα μόλυνσης από τον SARS-CoV-2 παραμένουν γύρω στα 20.000 την ημέρα, επίπεδο αμετάβλητο εδώ και εβδομάδες.

Το λεγόμενο πρώτο κύμα μολύνσεων δεν έχει ασφαλώς τελειώσει, καθώς η επιδημία στην αμερικανική επικράτεια έχει μεταφερθεί από τη Νέα Υόρκη και το βορειοανατολικό τμήμα της χώρας προς μια πλατιά ζώνη από τον αμερικανικό νότο προς τη δύση.