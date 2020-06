Κοινωνία

Μενίδι: Σοκ από τη δολοφονία γυναίκας από τον γιο της

Σοκ και θρήνος για την οικογενειακή τραγωδία που «γράφτηκε» αργά το βράδυ της Τρίτης.

Σοκ προκάλεσε το άγριο έγκλημα που σημειώθηκε αργά το βράδυ της Τρίτης στο Μενίδι.

Ένας άνδρας, ηλικίας 34 ετών, επιτέθηκε στην 54χρονη μητέρα του, καταφέρνοντάς της πολλαπλές μαχαιριές.

Σύμφωνα με πληροφορίες το όπλο του εγκλήματος ήταν ένα κουζινομάχαιρο μέσα από το σπίτι τους, όπου έγινε και η δολοφονική επίθεση.

Η άτυχη γυναίκα, πριν να αφήσει την τελευταία της πνοή, πρόλαβε να ενημερώσει τηλεφωνικά συγγενή της, ο οποίος ειδοποίησε την αστυνομία που συνέλαβε τον 34χρονο.

Την άτυχη γυναίκα μετέφερε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, ενώ ο δράστης, που αντιμετωπίζει ψυχικά προβλήματα, συνελήφθη.