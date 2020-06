Αθλητικά

Bundesliga: Πρωταθλήτρια για 8η συνεχόμενη χρονιά η Μπάγερν Μονάχου

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Την απόλυτη κυριαρχία της στην πρώτη θέση του βαθμολογικού πίνακα εξασφάλισε και φέτος η ομάδα του Μονάχου.

Η Μπάγερν Μονάχου έκανε αυτό που ξέρει να κάνει καλύτερα από τον καθένα στη Γερμανία: Επικράτησε με 1-0 (και) της Βέρντερ στη Βρέμη, με το γκολ του Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι στο 43ο λεπτό, «άντεξε» στην πίεση όταν έμεινε με δέκα παίκτες στο 79' μετά την αποβολή του Ντέιβις (2η κίτρινη) και πανηγύρισε και μαθηματικά τον 8ο συνεχόμενο τίτλο της και 30ο συνολικά στην ιστορία της Bundesliga. Διότι ακόμη κι αν η Ντόρτμουντ κάνει το «3 στα 3» στα ματς που απομένουν, δεν μπορεί πλέον να καλύψει το +10 που έχουν στη βαθμολογία οι Βαυαροί (76β.-66β.). Τεράστια συνεισφορά στο διπλό-τίτλου της Μπάγερν είχε και ο Μάνουελ Νόιερ, με την απόκρουση για... high-lights στο 90', σε κοντινή κεφαλιά του Οζάκο.

Σπουδαία νίκη σημείωσε και η Φράιμπουργκ επί της Χέρτα με 2-1, μειώνοντας πλέον στον ένα βαθμό την απόστασή της από τη Βόλφσμπουργκ, στη «μάχη» για το τελευταίο «εισιτήριο» του Europa League.

«Τρίποντο» γοήτρου που της επέτρεψε να βελτιώσει κι άλλο τη βαθμολογική της θέση, πέτυχε η Ουνιόν Βερολίνου επί της ουραγού (και υποβιβασμένης και μαθηματικά) Πάντερμπορν με 1-0.

Συνοπτικά τα αποτελέσματα, οι σκόρερ και η βαθμολογία της 32ης αγωνιστικής στην Bundesliga έχουν ως εξής:

Γκλάντμπαχ-Βόλφσμπουργκ 3-0

(11', 30' Χόφμαν, 65' Στιντλ)

Βέρντερ Βρέμης-Μπάγερν Μονάχου 0-1

(43' Λεβαντόφσκι)

Φράιμπουργκ-Χέρτα Βερολίνου 2-1

(61' Γκριφό, 71' Πέτερσεν - 66 πέν. Ιμπίσεβιτς)

Ουνιόν Βερολίνου-Πάντερμπορν 1-0

(27' αυτ. Ζολίνσκι)

Άιντραχτ Φρανκφούρτης-Σάλκε 17/6

Ντόρτμουντ-Μάιντς 17/6

Λειψία-Φορτούνα Ντίσελντορφ 17/6

Λεβερκούζεν-Κολωνία 17/6

Άουγκσμπουργκ-Χοφενχάιμ 17/6

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 31 αγώνες)

Μπάγερν Μονάχου 76 -32αγ.

Ντόρτμουντ 66

Λειψία 62

Γκλάντμπαχ 59 -32αγ.

Λεβερκούζεν 57

Βόλφσμπουργκ 46 -32αγ.

Φράιμπουργκ 45 -32αγ.

Χοφενχάιμ 43

Σάλκε 39

Άιντραχτ Φρανκφούρτης 38

Χέρτα Βερολίνου 38 -32αγ.

Ουνιόν Βερολίνου 38 -32αγ.

Κολωνία 35

Άουγκσμπουργκ 35

Μάιντς 31

Φορτούνα Ντίσελντορφ 28

Βέρντερ Βρέμης 28 -32αγ.

Πάντερμπορν 20 -32αγ.