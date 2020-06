Κοινωνία

Λύτρας στον ΑΝΤ1: Η Ιωάννα δεν άκουσε “συγγνώμη” από την 35χρονη

Για την τροπή που πήρε η υπόθεση της επίθεσης με το βιτριόλι μετά την προφυλάκιση της κατηγορούμενης μίλησε ο δικηγόρος του θύματος στον ΑΝΤ1.

«Το περίμενα ότι δε θα πει τίποτα στον Ανακριτή. Είναι τόσο πολλά τα ενοχοποιητικά στοιχεία, που δε θα μπορούσε να πει κάτι», δήλωσε στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Καλημέρα Ελλάδα» σχολιάζοντας την ανάκριση της κατηγορούμενης για την επίθεση με βιτριόλι στην Ιωάννα, ο δικηγόρος της, Α.Λύτρας.

«Αυτό που περιμέναμε είναι να ακούσουμε μια συγγνώμη, που δεν την ακούσαμε», είπε ο συνήγορος της 34χρονης, ενώ σχολιάζοντας τους ισχυρισμούς ότι η κατηγορούμενη δεν τρώει από την ώρα της σύλληψής της, είπε:

«Ακούσαμε ότι έχει τρεις μέρες να φάει, όμως δε σκέφτεται ότι η Ιωάννα δεν μπορεί να φάει λόγω των εγκαυμάτων της».

Όπως επανέλαβε, πάντως, «μια μικρή ηθική ικανοποίηση υπάρχει για την προφυλάκιση της γυναίκας που της έκανε αυτό το πράγμα».

Κληθείς να σχολιάσει τα στοιχεία ότι η 35χρονη παρακολουθούσε την εντολέα του εδώ και έναν χρόνο, είπε πως «η Ιωάννα δεν είχε δει ποτέ τον 40χρονο, δεν τον ήξερε καν».