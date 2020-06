Υγεία - Περιβάλλον

Σύψας για Ξάνθη: Λόγω παράβασης των κανόνων η έξαρση και η καραντίνα

Ο καθηγητής – μέλος του ΕΟΔΥ, για την τοπική καραντίνα, τα εισαγόμενα κρούσματα και τον τουρισμό. «Δεν εφησυχάζουμε, έλεγχος σε πτήσεις και επιβάτες», τόνισε.