Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός – Μεξικό: σε έξαρση με εκατοντάδες νεκρούς καθημερινά η πανδημία

Η μεξικανική κυβέρνηση αναγκάστηκε να παραδεχθεί ότι ο συνολικός αριθμός των πολιτών που έχουν προσβληθεί από τον κορονοϊό είναι πολύ μεγαλύτερος από τον επίσημο.

Το υπουργείο Υγείας του Μεξικού ανακοίνωσε χθες Τρίτη ότι το προηγούμενο 24ωρο κατέγραψε 730 θανάτους εξαιτίας της COVID-19 και 4.599 κρούσματα μόλυνσης από τον SARS-CoV-2, με τον συνολικό απολογισμό της πανδημίας του κορονοϊού να φθάνει τους 18.310 νεκρούς επί του συνόλου των 154.863 ανθρώπων που έχουν προσβληθεί.

Η μεξικανική κυβέρνηση, η οποία επικρίνεται διότι δεν προχωρά σε επαρκή αριθμό τεστ, τονίζει πως ο πραγματικός αριθμός των πολιτών που έχουν προσβληθεί από τον νέο κορονοϊό πιθανόν είναι πολύ πιο υψηλός από αυτόν που επιβεβαιώνεται επίσημα.