Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός – Κίνα: μερικό lockdown στο Πεκίνο μετά την έξαρση των κρουσμάτων

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Περισσότερες από 1.200 πτήσεις ακυρώθηκαν χθες. Κλείνουν τα σχολεία και ακυρώνονται τα σιδηροδρομικά δρομολόγια.

Στα δύο αεροδρόμια του Πεκίνου ακυρώθηκαν πάνω από χίλιες πτήσεις σήμερα, τόσο εισερχόμενες όσο και εξερχόμενες, μετά τη νέα αύξηση των επιβεβαιωμένων κρουσμάτων μόλυνσης από τον νέο κορονοϊό στην κινεζική πρωτεύουσα, μεταδίδουν κρατικά μέσα ενημέρωσης.

Στις 09:10 (τοπική ώρα· 04:10 ώρα Ελλάδας), 1.255 πτήσεις, αναχωρήσεις και αφίξεις, από και προς τα αεροδρόμια του Πεκίνου είχαν ανασταλεί, δηλαδή το 70% όσων προβλεπόταν να εκτελεστούν, ανέφεραν η Ημερησία του Λαού και η Ημερησία της Κίνας στις ηλεκτρονικές εκδόσεις τους.

Ο δήμος του Πεκίνου προέτρεψε χθες Τρίτη τα 21 εκατομμύρια κατοίκους να αποφεύγουν όλες τις μη «απολύτως απαραίτητες» μετακινήσεις εκτός της μητρόπολης και διέταξε εκ νέου να κλείσουν τα σχολεία, μετά τον εντοπισμό δεκάδων νέων κρουσμάτων μόλυνσης από τον SARS-CoV-2 στην πρωτεύουσα.

Πολλές πόλεις και επαρχίες της Κίνας επιβάλλουν πλέον καραντίνα σε όσους ταξιδιώτες έρχονται από την κινεζική πρωτεύουσα. Σε αυτές προστέθηκε σήμερα το Μακάο, όπου η κυβέρνηση ανακοίνωσε πως θα απαιτεί μέχρι νεοτέρας όλοι οι ταξιδιώτες που βρίσκονταν στο Πεκίνο ως και δύο εβδομάδες πριν να τίθενται σε απομόνωση, υπό ιατρική παρακολούθηση, για 14 ημέρες.

Οι επιβάτες σιδηροδρομικών δρομολογίων που θα αναχωρούσαν από το Πεκίνο και είχαν ήδη προμηθευτεί τα εισιτήριά τους μπορούν να λάβουν πίσω το ποσό που κατέβαλαν, διαβεβαίωσε εξάλλου η Ημερησία του Λαού.

Ο εντοπισμός μέσα σε πέντε ημέρες τουλάχιστον 137 ανθρώπων που έχουν προσβληθεί, ξέσπασμα που συνδέεται με μια αγορά τροφίμων, προκάλεσε σοκ στους κατοίκους του Πεκίνου. Καθώς η Κίνα το τελευταίο διάστημα θεωρείτο πως είχε σχεδόν θέσει υπό έλεγχο την πανδημία του κορονοϊού, χάρη στις καραντίνες και τα μαζικά τεστ.

Οι δημοτικές αρχές ανακοίνωσαν νωρίτερα σήμερα ότι ως τα μεσάνυχτα χθες Τρίτη κατέγραψαν 31 νέα κρούσματα μόλυνσης από τον νέο κορονοϊό, αριθμό συγκριτικά σταθερό, την τέταρτη ημέρα μετά τον εντοπισμό της εστίας.

Μέχρι να εμφανιστούν αυτά τα κρούσματα, το Πεκίνο είχε να ανακοινώσει μόλυνση από τον νέο κορονοϊό για περίπου δύο μήνες και η ζωή είχε επανέλθει σε σχεδόν κανονικούς ρυθμούς.

Αλλά η ανησυχία για το επαπειλούμενο δεύτερο κύμα της επιδημίας στο Πεκίνο ώθησε τις τοπικές αρχές να περάσουν στη δράση. Ο δήμος ανακοίνωσε πως ξεκινά τεστ μαζικά και έθεσε υπό περιορισμό δεκάδες συνοικίες.

Η δημοτική αρχή ανακοίνωσε επίσης χθες Τρίτη το κλείσιμο εκ νέου των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων.

Συνολικά στην ηπειρωτική Κίνα, η Εθνική Επιτροπή (το υπουργείο) Υγείας έκανε λόγο σήμερα για τον εντοπισμό 44 κρουσμάτων μόλυνσης από τον SARS-CoV-2 χθες, εκ των οποίων τα 11 ήταν «εισαγόμενα», κατά τον όρο του Πεκίνου όταν εντοπίζονται ταξιδιώτες που προσβλήθηκαν προτού αφιχθούν στην κινεζική επικράτεια.

Πέραν των 31 κρουσμάτων μετάδοσης στην κοινότητα στην πρωτεύουσα, από ένα κρούσμα ανέφεραν οι επαρχίες Χεμπέι και Τζετζιάνγκ.

Δεν αναφέρθηκε κανένας θάνατος εξαιτίας της COVID-19.

Επισήμως, ο συνολικός απολογισμός της πανδημίας του κορονοϊού στην Κίνα ανέρχεται σε 4.634 νεκρούς επί συνόλου 83.265 κρουσμάτων μόλυνσης.