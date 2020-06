Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός – Βραζιλία: η επιδημία σαρώνει κι ο Μπολσονάρου….

Νέο θλιβερό ρεκόρ κρουσμάτων σημειώθηκε το τελευταίο 24ωρο στη Βραζιλία, αλλά ο Πρόεδρος της χώρας αντιδρά στα προτεινόμενα μέτρα εξάπλωσης του κορονοϊού.

Το υπουργείο Υγείας της Βραζιλίας κατέγραψε χθες Τρίτη νέο θλιβερό ρεκόρ 34.918 κρουσμάτων μόλυνσης από τον SARS-CoV-2 μέσα σε μια μέρα, με το σύνολο των πολιτών της μεγαλύτερης χώρας της Λατινικής Αμερικής που έχουν προβληθεί από τον νέο κορωνοϊό να φθάνει τους 923.189. Πρόκειται για τον δεύτερο υψηλότερο αριθμό κρουσμάτων στον κόσμο, πίσω μόνο από αυτόν των ΗΠΑ.

Οι βραζιλιάνικες αρχές κατέγραψαν επίσης 1.282 νέους θανάτους εξαιτίας της COVID-19, με τον απολογισμό των θυμάτων της πανδημίας του κορονοϊού να φθάνει έτσι τους 45.241 θανάτους.

Το νέο θλιβερό ρεκόρ καταγράφηκε την ώρα που η εξάπλωση της πανδημίας συνεχίζει να επιταχύνεται στη Λατινική Αμερική, σύμφωνα με τον Παναμερικανικό Οργανισμό Υγείας.

Στη Βραζιλία των 212 εκατομμυρίων κατοίκων καταγράφεται σχεδόν το ένα τέταρτο των σχεδόν 4 εκατομμυρίων κρουσμάτων μόλυνσης από τον SARS-CoV-2 στην αμερικανική ήπειρο και σχεδόν το 25% των θανάτων.

Ο Οργανισμός συνέστησε στη Βραζιλία και στις άλλες χώρες της Λατινικής Αμερικής να ενισχύσουν τα μέτρα της λεγόμενης κοινωνικής απόστασης και να προχωρήσουν στην επανεκκίνηση της οικονομίας αργά και προσεκτικά.

Αλλά ο πρόεδρος της Βραζιλίας, ο ακροδεξιός Ζαΐχ Μπολσονάρο, εναντιώνεται εξαρχής στα μέτρα αποτροπής της εξάπλωσης της πανδημίας του κορονοϊού. Πολλές πόλεις και πολιτείες της χώρας έχουν ήδη αρχίσει τη διαδικασία επανεκκίνησης της οικονομικής δραστηριότητας παρά το ότι η καμπύλη της επιδημίας βάσει των αριθμών συνεχίζει να βρίσκεται σε άνοδο.