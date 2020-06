Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός – Ινδία: χιλιάδες νεκροί μέσα σε 24 ώρες!

Η άρση του lockdown για να αντιμετωπιστεί η ύφεση στην οικονομία, έγινε πριν η πανδημία παρουσιάσει σημάδια ύφεσης, με τραγικά αποτελέσματα.

Επιπλέον 2.000 νεκροί από την επιδημία του κορονοϊού καταγράφηκαν μέσα σε ένα 24ωρο στην Ινδία, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό των θυμάτων στη χώρα σε 11.903, σύμφωνα με τα νέα επίσημα στοιχεία που δόθηκαν σήμερα στη δημοσιότητα.

Η μεγάλη αύξηση του αριθμού των νεκρών οφείλεται εν μέρει στην αναθεώρηση των αριθμών στο Μουμπάι, την πόλη της Ινδίας που έχει πληγεί περισσότερο από την πανδημίας, στην οποία προστέθηκαν 832 επιπλέον νεκροί στον ημερήσιο απολογισμό λόγω “ελλείψεων” στην καταμέτρηση των θανάτων.

Στο Νέο Δελχί, όπου η υγειονομική κατάσταση επιδεινώνεται, καταγράφηκαν 400 θάνατοι σε διάστημα μίας ημέρας.

Την προηγουμένη ο επίσημος συνολικός απολογισμός των νεκρών στην Ινδία ήταν λίγο πάνω από τις 9.000. Ακόμη κι αν τα νούμερα θεωρούνται υποτιμημένα, η χώρα μέχρι στιγμής δεν έχει καταγράψει τους μεγάλους απολογισμούς θυμάτων που έχουν αναφερθεί σε άλλες δυτικές χώρες και τις ΗΠΑ.

Αντιμέτωπος με μια οικονομία σε ύφεση ο Ινδός πρωθυπουργός Ναρέντρα Μόντι ήρε στις αρχές του μήνα το αυστηρό lockdown που είχε επιβάλει στα τέλη Μαρτίου στο 1,3 δισεκατομμύριο Ινδούς προκειμένου να περιορίσει την εξάπλωση της πανδημίας. Κάποιοι περιορισμοί παραμένουν σε ισχύ. Όμως η άρση του lockdown πραγματοποιήθηκε σε μια περίοδο που η πανδημία δεν είχε αρχίσει να δείχνει σημάδια ύφεσης στην Ινδία, η οποία πλέον καταγράφει περίπου 11.000 νέα κρούσματα ημερησίως και έχει φτάσει σε έναν συνολικό απολογισμό 354.065 κρουσμάτων.

Μπροστά στην εντεινόμενη υγειονομική κρίση οι αρχές της πολιτείας Ταμίλ Νάντου, μία από τις πλέον πληγείσες μαζί με το Νέο Δελχί και τη Μαχαράστρα, ανακοίνωσαν ότι τίθεται σε καραντίνα η πρωτεύουσα Τσενάι όλο το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Ιουνίου.

Οι ειδικοί εκτιμούν ότι η κορύφωση της πανδημίας δεν θα έρθει στην Ινδία προτού περάσουν πολλές εβδομάδες, με το σύστημα υγείας της χώρας ήδη βρίσκεται στα όριά του.