Κοινωνία

Πανελλαδικές 2020: Τα θέματα στα Αρχαία Ελληνικά

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Στα Αρχαία εξετάστηκαν σήμερα οι υποψήφιοι της Ομάδας Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών.

Με την εξέταση του μαθήματος των Αρχαίων Ελληνικών συνεχίστηκαν οι Πανελλαδικές για τους υποψήφιους της Ομάδας Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών.

Τα θέματα των Αρχαίων Ελληνικών με το παλιό σύστημα

Τα θέματα των Αρχαίων Ελληνικών με το νέο σύστημα

Στη συνέχεια, στις 19 Ιουνίου 2020 οι υποψήφιοι της Ομάδας Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών θα εξεταστούν στην Κοινωνιολογία.

Το υπόλοιπο πρόγραμμα των Πανελλαδικών

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19-6-2020

ΒΙΟΛΟΓΙΑ – Ο.Π. ΣΠΟΥΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ – Ο.Π. ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΔΕΥΤΕΡΑ 22-6-2020

ΦΥΣΙΚΗ – Ο.Π. ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ + Ο.Π. ΣΠΟΥΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΕΤΑΡΤΗ 24-6-2020

ΙΣΤΟΡΙΑ – Ο.Π. ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ – Ο.Π. ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΠΛΗΡ/ΚΗΣ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 26-6-2020

ΧΗΜΕΙΑ – Ο.Π. ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ + Ο.Π. ΣΠΟΥΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ – Ο.Π. ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΠΛΗΡ/ΚΗΣ

Το πρόγραμμα των εξετάσεων για ημερήσια και εσπερινά ΓΕΛ με το παλαιό σύστημα

ΤΕΤΑΡΤΗ 17-6-2020

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ – Ο.Π. ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ- Ο.Π. ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ + Ο.Π. ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΠΛΗΡ/ΚΗΣ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19-6-2020

ΒΙΟΛΟΓΙΑ – Ο.Π. ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΒΙΟΛΟΓΙΑ – ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΔΕΥΤΕΡΑ 22-6-2020

ΦΥΣΙΚΗ – Ο.Π. ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΛΑΤΙΝΙΚΑ – Ο.Π. ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΤΕΤΑΡΤΗ 24-6-2020

ΙΣΤΟΡΙΑ – Ο.Π. ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ – Ο.Π. ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΠΛΗΡ/ΚΗΣ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 26-6-2020

ΧΗΜΕΙΑ – Ο.Π. ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ – Ο.Π. ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΠΛΗΡ/ΚΗΣ

Ως ώρα έναρξης εξέτασης ορίζεται η 08:30 π.μ., κοινή για τους υποψηφίους ημερήσιων και εσπερινών Λυκείων. Οι υποψήφιοι πρέπει να προσέρχονται στις αίθουσες εξέτασης μέχρι τις 08.00 π.μ. Η διάρκεια εξέτασης κάθε μαθήματος είναι τρεις (3) ώρες.