Αθλητικά

Κλοπ: μείνετε ασφαλείς, υποστηρίξτε μας από το σπίτι

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Το μήνυμα του προπονητή των «κόκκινων» που ετοιμάζονται για να σηκώσουν… την κούπα.

Ο προπονητής της Λίβερπουλ, Γιούργκεν Κλοπ προέτρεψε τους φιλάθλους της ομάδας να μείνουν στο σπίτι και να μην συγκεντρώνονται στα γήπεδα όπου θα γίνονται αγώνες, καθώς οι «κόκκινοι» προετοιμάζονται να πανηγυρίσουν την κατάκτηση του πρώτου τίτλου τους στην κορυφαία κατηγορία της Αγγλίας, μετά από 30 χρόνια.

Η Premier League επιστρέφει απόψε, μετά από διακοπή τριών μηνών λόγω της πανδημίας του κορονοϊού.

Η Λίβερπουλ χρειάζεται έξι βαθμούς στα υπόλοιπα εννέα παιχνίδια για να εξασφαλίσει τον τίτλο και θα μπορούσε να το κάνει αυτό την Κυριακή, αν νικήσει την Έβερτον και η δεύτερη Μάντσεστερ Σίτι χάσει από την Άρσεναλ απόψε.

Οι αγώνες θα διεξαχθούν χωρίς τους οπαδούς και ο Βρετανός υπουργός Αθλητισμού Νάιτζελ Χάμντλεστον είπε στο Sky Sports ότι η κυβέρνηση θα μπορούσε να επανεξετάσει τα σχέδια για διοργάνωση ορισμένων αγώνων σε ουδέτερες έδρες, εάν συγκεντρωθούν μεγάλα πλήθη μπροστά από τα γήπεδα.

«Το ποδόσφαιρο επέστρεψε. Θα είναι προφανώς για ορισμένους λόγους εντελώς διαφορετικό, αλλά μπορείτε ακόμα να το κάνετε πραγματικά, πραγματικά ξεχωριστό», δήλωσε ο Κλοπ στην ιστοσελίδα της Λίβερπουλ, ενώ πρόσθεσε ότι οι παίκτες θα εξακολουθούν να αισθάνονται την υποστήριξή τους παρά τις άδειες εξέδρες.

«Το τελικό μήνυμα είναι: μείνετε ασφαλείς, υποστηρίξτε μας από το σπίτι».