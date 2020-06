Κοινωνία

Τροχαίο στην Κηφισίας (εικόνες)

Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε στη λεωφόρο Κηφισίας, ευτυχώς λίγο μετά την ώρα αιχμής.

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε λίγο μετά τις 10 το πρωί της Τετάρτης στην κάθοδο της λεωφόρου Κηφισίας, στο ύψος του Αμαρουσίου.

Οχημα που κινείτο στην κάθοδο, προς Αθήνα, βγήκε εκτός ελέγχου, πέρασε τη διαχωριστική νησίδα και κατέληξε αναποδογυρισμένο στην αντίθετη λωρίδα.

Μέσα στο όχημα βρισκόταν μόνο ο οδηγός, ο οποίος απεγκλωβίστηκε από δύο πυροσβέστες που έσπευσαν στο σημείο με ένα όχημα, όπως φαίνεται και στις φωτογραφιες που έστειλε στον ant1news.gr η αναγνώστρια Σοφία Ορφανού.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο οδηγός είναι τραυματίας.

Το σημείο του τροχαίο αποκλείστηκε μέχρι να απομακρυνθεί το όχημα από εκεί.