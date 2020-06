Παράξενα

Ρέθυμνο: Κατσικάκι κάνει…βόλτα στην παραλιακή (βίντεο)

Βόλτα στην παραλία του Ρεθύμνου έκανε ένα κατσιτκάκι..

Ένα απροσδόκητο και χαριτωμένο σκηνικό κατέγραψε σε βίντεο ένας πολίτης

Στην παραλιακή του Ρεθύμνου, δεν κάνουν τη βόλτα τους μόνο άνθρωποι και σκυλάκια,κάνουν τη βόλτα τους και κατσικάκια!

Το κατσικάκι εθεάθη να κυκλοφορεί ελεύθερο στην παραλιακή του Ρεθύμνου και να απολαμβάνει και αυτό τη βόλτα του.

