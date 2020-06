Πολιτισμός

“Ελλάδα 2021”: επίσκεψη αντιπροσωπείας στο Μεσολόγγι (εικόνες)

Την πόλη της ηρωικής «Εξόδου», επισκέφθηκε αντιπροσωπεία της Επιτροπής, με επικεφαλής τη Γιάννα Αγγελοπούλου-Δασκαλάκη.

Το Μεσολόγγι, πόλη της ηρωικής «Εξόδου» και τόπο της μοναδικής συνεισφοράς στον αγώνα της Παλιγγενεσίας, επισκέφθηκε την Τρίτη 16 Ιουνίου αντιπροσωπεία της Επιτροπής «Ελλάδα 2021», αποτελούμενη από την Πρόεδρο της Επιτροπής Γιάννα Αγγελοπούλου-Δασκαλάκη και τα Μέλη της Ολομέλειας Πασχάλη Κιτρομηλίδη και Νίκο Κανελλόπουλο.

Η επίσκεψη πραγματοποιήθηκε σε κλίμα συγκίνησης και έντονου συναισθηματισμού, καθώς, όπως τόνισε η Πρόεδρος της Επιτροπής, το Μεσολόγγι έχει συνδέσει άρρηκτα το όνομά του με την «αγάπη για την ελευθερία, τη θυσία και τον ηρωισμό» της Ελληνικής Επανάστασης.

Σύμφωνα με τη σχετική ενημέρωση: την αντιπροσωπεία της Επιτροπής υποδέχθηκε στον περίφημο Κήπο των Ηρώων ο Δήμαρχος Κώστας Λύρος και ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Ιωάννης Τσώλος. Η Πρόεδρος και τα Μέλη της Ολομέλειας ξεναγήθηκαν στον κήπο που είναι αφιερωμένος των μνήμη των Ελλήνων και των φιλελλήνων που ρίχτηκαν στη μάχη στις τρεις πολιορκίες του Μεσολογγίου, καθώς και στον Τύμβο με τα οστά πολλών αγωνιστών της ανεξαρτησίας.

Ακολούθησε επίσκεψη στην Δημοτική Πινακοθήκη όπου εκτίθενται πίνακες ελλήνων και ξένων ζωγράφων με σκηνές από τους αγώνες των Μεσολογγιτών, προτομές των πέντε Μεσολογγιτών πρωθυπουργών, προσωπικά αντικείμενα και χειρόγραφα του λόρδου Βύρωνα, αλλά και το αυθεντικό χειρόγραφο του «Ύμνου εις την Ελευθερίαν» του Διονύσιου Σολωμού.

«Σήμερα, βρισκόμαστε στα Άγια χώματα του Μεσολογγίου. Και πρέπει να συνδέσουμε τις αξίες της τότε εποχής με τις σημερινές, να σκεφτούμε πώς μπορούμε με αυτό το λαμπρό παρελθόν να δημιουργήσουμε τις προϋποθέσεις για ανάπτυξη στο μέλλον. Θα είμαι πρακτική, όπως πάντα, γιατί η δουλειά μας δεν είναι απλώς να αναδεύουμε τις στάχτες αλλά να κρατάμε ζωντανή τη φωτιά» ανέφερε η κυρία Αγγελοπούλου σε συζήτηση που είχε με τον Δήμαρχο.

«Ευχόμαστε καλή δύναμη. Ευχόμαστε το μήνυμα των 200 χρόνων και το μήνυμα της Επιτροπής να το κοινωνήσουμε όλοι οι Έλληνες, απανταχού, μαζί» ανέφερε από τη μεριά του ο Δήμαρχος, με την Πρόεδρο της Επιτροπής να ανταπαντά, «Όλοι οι Έλληνες μαζί, ενωμένοι και προσηλωμένοι. Να συμπληρώνουμε ο ένας τον άλλο, γιατί υπάρχουν πάρα πολλά που μας ενώνουν και πολύ λίγα που μας χωρίζουν. Και είναι ένα μάθημα που πρέπει να πάρουμε με αφορμή τα 200 χρόνια. Να μείνουν αυτά που μας ενώνουν».

Η αντιπροσωπεία της Επιτροπής επισκέφθηκε ακόμη το κτίριο όπου στεγαζόταν το παλιό τυπογραφείο και τυπωνόταν από τον Ελβετό γιατρό Ιωάννη Ιάκωβο Μάγερ η εφημερίδα «Ελληνικά Χρονικά», από το 1824 μέχρι το 1826. Η ύλη της αποτελούνταν κυρίως από τις προκηρύξεις και ανακοινώσεις της ελληνικής διοίκησης, εσωτερικές και εξωτερικές ειδήσεις, πολεμικά ανακοινωθέντα καθώς και πληροφορίες για τις κινήσεις των Τούρκων και τις κινήσεις του ελληνικού στρατού και στόλου.

Σημειώνεται ότι, με αφορμή το σημαντικό αυτό ιστορικό γεγονός, ο Δήμος του Μεσολογγίου έχει καταθέσει σχετική πρόταση στην πλατφόρμα της Επιτροπής «Ελλάδα 2021» για διοργάνωση του 1ου Διεθνούς Συνεδρίου δημοσιογραφίας με στόχο αυτό να αποτελέσει πόλο έλξης για πλήθος επαγγελματιών της δημοσιογραφίας, συνδέοντας έτσι το παρελθόν της Ελληνικής Επανάστασης με το μέλλον του τόπου του Μεσολογγίου.

Η αντιπροσωπεία της Επιτροπής ξεναγήθηκε επίσης στο Μουσείο Αλατιού της περιοχής, το οποίο, όπως τόνισαν οι συμμετέχοντες, αποτελεί υπόδειγμα συνδυασμού της ιστορικής παράδοσης με το ενδιαφέρον για δράσεις που ανοίγονται στο μέλλον. Ενώ στη συνέχεια μετέβη στο παραδοσιακό ποτοποιείο «Τρικενέ», το πιο παλιό ποτοποιείο της περιοχής. Εκεί συνάντησαν τον ιδιοκτήτη και αγόρασαν παραδοσιακά προϊόντα. Τέλος, η αντιπροσωπεία της Επιτροπής επισκέφθηκε μια μεσολογγίτικη πελάδα στη λιμνοθάλασσα, όπου προσφέρθηκαν τοπικά εδέσματα από τον Πρόεδρο του Αλιευτικού Συνεταιρισμού Κλείσοβας «Η αναγέννηση» Αριστείδη Ματζουράτου.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, τα μέλη της Ολομέλειας υπογράμμισαν το πολύ σημαντικό ιστορικό αποτύπωμα της περιοχής, ενώ συζητήθηκαν σκέψεις που θα μπορούσαν να οδηγήσουν στην κατάθεση άλλων προτάσεων από το Δήμο. Μεταξύ αυτών και σκέψεις αναφορικά με το ενδεχόμενο ενοποίησης των ιστορικών χώρων της πόλης.

«Ο πολιτισμός μας πρέπει να είναι για μας η έξοδος στο μέλλον. Η νέα έξοδος που ζητάμε. Αυτό το περιβάλλον στο οποίο βρισκόμαστε, για το οποίο οι πρόγονοί μας πολέμησαν και έδωσαν το αίμα τους, εμείς πρέπει να το αναδείξουμε και μέσα από τον εορτασμό των 200 χρόνων αυτό επιδιώκουμε, αυτό ευελπιστούμε, και πιστεύουμε ότι όλοι μαζί θα το κάνουμε πράξη» ανέφερε ο Δήμαρχος στις επίσημες δηλώσεις που έγιναν στη μεσολογγίτικη πελάδα.

«Εμείς, η Επιτροπή “Ελλάδα 2021”, είμαστε εδώ για να σας πούμε ότι είναι ευκαιρία αυτός ο κόσμος, που λατρεύει την πατρίδα του, που είναι περήφανος για τον τόπο του και για την ιστορία, να κοιτάξει το μέλλον του» ανέφερε η Πρόεδρος της Επιτροπής και πρόσθεσε: «Αυτό που έχει σημασία είναι με το που τελειώσει το 2021, κάθε δράση να αφήσει ένα αποτύπωμα και να μιλήσει στη ζωή των ανθρώπων στο μέλλον. Κουβαλώντας στους ώμους με περηφάνια και συγκίνηση την ιστορία, ο κάθε τόπος πρέπει να προσκαλέσει τον κόσμο να την γνωρίσει. Θεματικός τουρισμός, προστασία περιβάλλοντος, ιστορικά ενδιαφέροντα, υπάρχουν τόσες πολλές δυνατότητες. Μια τέτοια συζήτηση προσπαθούμε να προκαλέσουμε σε κάθε πόλη που πηγαίνουμε».