Οικονομία

Bloomberg: ασφαλής προορισμός η Ελλάδα για τουρισμό κι επενδύσεις

Τα εύσημα στη «μεταρρυθμιστική κυβέρνηση Μητσοτάκη» αποδίδει το άρθρο, τονίζοντας ότι η Ελλάδα ανταμείβεται για την επιτυχή αντιμετώπιση του κορονοϊού.

H επιτυχής διαχείριση της Covid-19 από την κυβέρνηση ανταμείβεται, σημειώνει ο Φερντινάντο Τζουλιάνο σε άρθρο του στο Bloomberg με τίτλο, «Η Ελλάδα φαίνεται πιο ασφαλής προορισμός τώρα».

Ο αρθρογράφος αναφέρει ότι ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, ήταν σε θέση να ανοίξει ξανά την εγχώρια οικονομία πριν από άλλες χώρες, κάτι που θα περιορίσει το πλήγμα στο Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ). Η κυβέρνηση, προσθέτει, έλαβε μέτρα με υψηλό κόστος - όπως τα δάνεια για μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις και ένα σχήμα διαθεσιμότητας για τους υποαπασχολούμενους - για να βοηθήσει τις επιχειρήσεις και τους εργαζόμενους και ελπίζει ότι θα τα περιορίσει ταχύτερα από αλλού καθώς η δραστηριότητα ξαναρχίζει, μειώνοντας το βάρος στα δημόσια οικονομικά.

Επιπλέον, τονίζει ο Τζουλιάνο, η φήμη της Ελλάδας βελτιώνεται. «Ένας λόγος για να μην επενδύσει κανείς στην Ελλάδα ήταν η προσδοκία ότι η χώρα θα χειριζόταν χειρότερα από άλλες μία κρίση. Ο σκεπτικισμός αρχίζει να εξαφανίζεται. Πέρυσι, ο δείκτης του Χρηματιστηρίου της Αθήνας είχε την καλύτερη επίδοση στον κόσμο - μία ένδειξη αυξανόμενης εμπιστοσύνης στη μεταρρυθμιστική κυβέρνηση του Μητσοτάκη,

Σήμερα, οι αποδόσεις των ελληνικών 10ετών ομολόγων έχουν υποχωρήσει σε επίπεδο χαμηλότερο από αυτές των ιταλικών τίτλων, εν μέρει χάρη στην απόφαση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας να συμπεριλάβει τα ελληνικά ομόλογα στο πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης», σημειώνει. «Πάνω από όλα, η αίσθηση της Ελλάδας ότι είναι στον πάτο της Ευρωζώνης έχει σχεδόν εξαφανισθεί τελείως», προσθέτει.

Ο αρθρογράφος τονίζει ότι η Ελλάδα έχει μία από τις καλύτερες επιδόσεις στην Ε.Ε όσον αφορά την Covid-19, χάρη στη γρήγορη απόφαση της κυβέρνηση να επιβάλει περιοριστικά μέτρα και την εκτεταμένη συμμόρφωση του πληθυσμού. Οι καταγεγραμμένοι θάνατοι από την αρρώστια αυτή στην Ελλάδα ανέρχονται σε 185 έως τώρα σε έναν πληθυσμό περίπου 10,7 εκατ. κατοίκων και αντιστοιχούν σε 17 θανάτους ανά εκατομμύριο κατοίκων έναντι 578 και 560 στην Ισπανία και την Ιταλία, αντίστοιχα. Ωστόσο, το οικονομικό πλήγμα για την Ελλάδα πιθανόν να είναι αντίστοιχο με αυτό άλλων χωρών της Νότιας Ευρώπης, επειδή η οικονομία της βασίζεται πολύ στον τουρισμό, σημειώνει ο Τζουλιάνο.

Η Ελλάδα, αναφέρει, έχει ακόμη σοβαρές αδυναμίες, όπως το ποσοστό του δημόσιου χρέους προς το ΑΕΠ που είναι το υψηλότερο στην Ευρωζώνη και θα αυξηθεί λόγω της φετινής ύφεσης και της σημαντικής αύξησης του δανεισμού. Το τραπεζικό σύστημα της χώρας βελτιωνόταν σταδιακά, χάρη στο σχέδιο κρατικών εγγυήσεων «Ηρακλής», αλλά η έκθεση των τραπεζών σε «κόκκινα δάνεια» ανερχόταν στο 40,6% των συνολικών δανείων τον Δεκέμβριο.

Ωστόσο, προσθέτει ο Τζουλιάνο, η Ελλάδα αυτή τη φορά γνωρίζει ότι δεν είναι μόνη, καθώς το χρέος θα αυξηθεί σε όλη την Ευρωζώνη, όπως και τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια, επισημαίνοντας ότι η Ευρώπη έχει αρχίσει να σχεδιάζει πιο δημιουργικές λύσεις, όπως το μεγάλης κλίμακας πρόγραμμα αγορών ομολόγων από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το πρόγραμμα ανάκαμψης ύψους 750 δισ. ευρώ, το οποίο θα αποτελείται από επιχορηγήσεις και δάνεια.