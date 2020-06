Τεχνολογία - Επιστήμη

Κορονοϊός: Μην τραβάτε το καζανάκι με ανοιχτό καπάκι...

Μεγαλύτερος είναι ο κίνδυνος εξάπλωσης του κορονοϊού αν το καζανάκι τραβιέται με ανοικτό το καπάκι της τουαλέτας, σύμφωνα με κινεζική μελέτη.

Ένα νέφος αιωρούμενων σταγονιδίων, που μπορεί να είναι μολυσμένα με κορονοϊό, παράγεται όταν κάποιος τραβά το καζανάκι έχοντας ανοικτό το καπάκι της λεκάνης.

Τα σταγονίδια φθάνουν σε ύψος έως σχεδόν ενός μέτρου από το καπάκι και αιωρούνται για τουλάχιστον ένα λεπτό, με συνέπεια είτε να τα εισπνεύσει κανείς είτε να καθίσουν πάνω σε επιφάνειες, κάτι που μπορεί να ευνοήσει την εξάπλωση της νόσου Covid-19, σύμφωνα με μελέτη Κινέζων επιστημόνων.

Προηγούμενες μελέτες έχουν δείξει ότι τα σωματίδια του κορονοϊού SARS-CoV-2 μπορούν να παραμείνουν στα κόπρανα μολυσμένων ασθενών με ή χωρίς γαστρεντερικά συμπτώματα, γι' αυτό, άλλωστε, είναι ανιχνεύσιμα στα λύματα. Οι ερευνητές του Πανεπιστημίου της Γιανγκτσού, που έκαναν τη σχετική δημοσίευση στο περιοδικό φυσικής «Physics of Fluids», έδειξαν ότιτασωματίδια του ιού μπορεί νααιωρηθούν στον αέρα μέσα στις τουαλέτες, αν το καπάκι δεν είναι κλειστό τη στιγμή που τραβιέται το καζανάκι.

«Τα σωματίδια του ιικού νέφους στις τουαλέτες μπορεί να αποτελούν πηγή εξάπλωσης της Covid-19», σύμφωνα με τους Κινέζους επιστήμονες, οι οποίοι χρησιμοποίησαν υπολογιστικά μοντέλα και προσομοιώσεις στη μελέτη τους. Οι ίδιοι συμβουλεύουν κάνες, στις οποίες τοκαπάκι θα κλείνει αυτόματαπριν τραβηχτεί τοκαζανάκι.