Κοινωνία

Μενίδι: Η παρατήρηση που “όπλισε” το χέρι του μητροκτόνου

Σοκ και προβληματισμό έχει προκαλέσει η δολοφονία μίας γυναίκας από τον γιο της.

Μία παρατήρηση για τη μουσική ήταν που «όπλισε» το χέρι του 34χρονου που σκότωσε τη μητέρα του το βράδυ της Τρίτης.

Ο άνδρας, που αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα ψυχικής υγείας, άκουγε δυνατά μουσική, όταν ο πατέρας του του είπε να τη χαμηλώσει και στη συνέχεια έφυγε από το σπίτι, αφήνοντας τον γιο του με τη σύζυγό του.

Σύμφωνα με τους γείτονες, η μουσική συνέχισε να ακούγεται πολύ δυνατά και τότε η μητέρα του την έκλεισε.

Στη συνέχεια ο 34χρονος πήρε το κουζινομάχαιρο, πήγε στο υπνοδωμάτιο της 54χρονης μητέρας του και της επιτέθηκε.

Η γυναίκα, παρά τα πολλαπλά τραύματα που υπέστη, κατάφερε να ειδοποιήσει μία ξαδέλφη της, στην οποία είπε τι συνέβη.

Η ξαδέλφη του θύματος έφτασε στο σπίτι μαζί με την Αστυνομία και την πόρτα άνοιξε ατάραχος ο δράστης.

Αργότερα έφτασε το ΕΚΑΒ, όμως ήταν ήδη αργά για τη γυναίκα.