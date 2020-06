Life

Ο Μάθιου Μπέλαμι γιορτάζει την γέννηση της κόρης του

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο αρχηγός των Muse, Μάθιου Μπέλαμι είναι πλέον πατέρας δύο παιδιών.

Ο 42χρονος Άγγλος τραγουδιστής και μουσικός και η σύζυγός του, Έλ Μπέλαμι, καλωσόρισαν το πρώτο τους παιδί μαζί, την κόρη τους Λοβέλα Ντόουν στις 7 Ιουνίου. Ο Μπέλαμι, ο οποίος έχει επίσης έναν 8χρονο γιο, τον Μπίνγκαμ, με την πρώην σύντροφό του, ηθοποιό Κέιτ Χάντσον δημοσιοποίησε την είδηση της γέννησης της Λοβέλα μαζί με φωτογραφίες το Σάββατο στο Instagram. «Η Λοβέλα Ντόουν Μπέλαμι γεννημένη στο Λος Άντζελες στις 7 Ιουνίου 2020 με το ίδιο ακριβώς κούρεμα καραντίνας με τον μπαμπά της! Η μαμά @elleoelle έκανε μια καταπληκτική δουλειά!» σημείωσε στην ανάρτηση. Ο Τομ Μορέλο από τους Rage Against the Machine και ο μουσικός, Μάιλς Κέιν ήταν μεταξύ εκείνων που συγχαίρουν τον τραγουδιστή του συγκροτήματος της alternative rock με σχόλια. «Συγχαρητήρια φίλε!!» έγραψε ο Μορέλο προσθέτοντας ένα emoji καρδιά. Η Έλ Μπέλαμι επιβεβαίωσε τη γέννηση της Λοβέλα με μια ανάρτηση στον λογαριασμό της. «Η Λοβέλα Ντόουν Μπέλαμι γεννήθηκε την Κυριακή 7 Ιουνίου με βάρος 4 κιλά και ύψος 58 εκατοστά» έγραψε. Ο Μάθιου και η Έλ Μπέλαμι παντρεύτηκαν τον Αύγουστο του 2019. Ο Μπέλαμι και οι Muse κυκλοφόρησαν το όγδοο στούντιο άλμπουμ τους, Simulation Theory, το 2018.