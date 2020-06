Πολιτική

Κουτσούμπας για Μεταναστευτικό: τα προβλήματα δε λύνονται με έναν φράχτη

Ο γγ του ΚΚΕ κατήγγειλε από την Αλεξανδρούπολη, την τουρκική προκλητικότητα, που δημιουργεί προβλήματα κι εντάσεις στην περιοχή.

Η τουρκική προκλητικότητα, το μεταναστευτικό, το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης και η οικονομία, ήταν τα βασικά ζητήματα που έθιξε ο γγ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας στη συνάντηση που είχε στην Αλεξανδρούπολη με τον αντιπεριφερειάρχη Έβρου Δημήτρη Πέτροβιτς, από τον οποίο ενημερώθηκε για τα ζητήματα που αφορούν τον ακριτικό νομό.

Η τουρκική προκλητικότητα

Ο κ. Κουτσούμπας, ο οποίος από σήμερα πραγματοποιεί διήμερη επίσκεψη στη Θράκη, δήλωσε χαρακτηριστικά πως, «ένα από τα βασικά ζητήματα που θίξαμε ήταν η τουρκική προκλητικότητα, που φτάνει μέχρι το σημείο ν' αμφισβητεί κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας, ουσιαστικά ν' αμφισβητεί Διεθνείς Συνθήκες, όπως είναι το Πρωτόκολλο του '26 και εμμέσως τη Συμφωνία της Λοζάνης που καθόρισαν τα σύνορα ανάμεσα στις χώρες και να δημιουργεί συνεχώς προκλητικά επεισόδια, ταυτόχρονα αυξάνοντας και δημιουργώντας προβλήματα με τις πιέσεις αξιοποιώντας το προσφυγικό και το μεταναστευτικό εδώ στην περιοχή».

Εξέφρασε την εκτίμηση ότι «η λύση δεν είναι αυτή που προκρίνει η ελληνική κυβέρνηση και η σημερινή και όλες οι προηγούμενες» και πως «δεν λύνονται τα προβλήματα μ' έναν φράχτη, στην ουσία κρύβονται τα ουσιαστικά προβλήματα που αφορούν τη φύλαξη των συνόρων μας, τη συμμετοχή σε συμμαχίες, πραγματικές λυκοσυμμαχίες, όπως είναι το ΝΑΤΟ, ή η ΕΕ, οι οποίοι έχουν προχωρήσει σε μια απαράδεκτη συμφωνία για παράδειγμα ανάμεσα στην ΕΕ και την Τουρκία και δημιουργούν όλα αυτά τα προβλήματα… Γιατί όταν δημιουργούνται πόλεμοι, επεμβάσεις συνεχείς, στους οποίους δυστυχώς συμμετέχει και η Ελλάδα μέσω του ΝΑΤΟ και με αποστολές εκτός συνόρων, τότε δημιουργούνται σοβαρά προβλήματα και δημιουργούνται κρίσεις, θύματα αυτών των πολέμων, όπως είναι οι πρόσφυγες…».

Υπογράμμισε ότι «δεν είμαστε με τη λογική για παράδειγμα των ανοιχτών συνόρων, όπως λένε διάφοροι τυχοδιώκτες. Όμως, ταυτόχρονα, επιμένουμε ότι οι λύσεις δεν βρίσκονται μόνο σ' έναν φράχτη, αλλά βρίσκονται σ' όλες αυτές τις συμφωνίες οι οποίες πρέπει να καταγγελθούν και ν' ανοίξει άλλος δρόμος» και πρότεινε ενδεικτικά «η καταγραφή των προσφύγων και των μεταναστών να γίνεται στο έδαφος της Τουρκίας, εκεί που βρίσκονται και όχι στην Ελλάδα…».

Το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης

Ο κ. Κουτσούμπας τόνισε τη διαφωνία του ΚΚΕ «στη μετατροπή του λιμανιού της Αλεξανδρούπολης σε Νατοϊκή, κυρίως αμερικάνικη βάση ελικοπτέρων, με βάση την ελληνοαμερικάνικη συμφωνία που υπογράφηκε πρόσφατα και που βέβαια είχε ξεκινήσει από την προηγούμενη κυβέρνηση του κ. Τσίπρα», συμπληρώνοντας ότι το ΚΚΕ είναι ενάντια στην ιδιωτικοποίηση λιμένων, αεροδρομίων και στρατηγικών υποδομών της χώρας.

Ο γγ της ΚΕ του ΚΚΕ, αναφέρθηκε στην «αναγκαιότητα ύπαρξης ενός κεντρικού σχεδίου στην οικονομία. όπου θα προστατεύονται και θ' αναπτύσσονται οι παραγωγικές δυνατότητες που έχει η χώρα μας και που έχει και ο νομός Έβρου και βεβαίως αυτές αφορούν ζητήματα της ανάπτυξης της βιομηχανίας», κάνοντας ειδική αναφορά στη βιομηχανία ζάχαρης η οποία «έπαψε ουσιαστικά να υπάρχει με αποτέλεσμα να εισάγουμε ζάχαρη από άλλες χώρες».

Σκιαγραφώντας το τοπίο στον πρωτογενή τομέα, ο κ. Κουτσούμπας έκανε λόγο για «αγροτικές καλλιέργειες που ουσιαστικά ξεκληρίζονται, γιατί οι μικρομεσαίοι αγρότες δεν μπορούν να σταθούν στον τόπο τους» καθώς και για έλλειμμα προβλέψεων αποζημίωσης των αγροτών από τον ΕΛΓΑ.

Τέλος, ο κ. Κουτσούμπας τόνισε τη σημειολογία της επιλογής του Έβρου για την πρώτη περιοδεία του στην περιφέρεια, μετά την άρση των περιοριστικών μέτρων, διαβεβαιώνοντας για την προώθηση και ανάδειξη, εντός και εκτός Βουλής, του συνόλου των θεμάτων που απασχολούν το Νομό.