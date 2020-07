Life

Rufus Wainwright: νέα τραγούδια πριν το καινούριο άλμπουμ (βίντεο)

Στις 10 Ιουλίου κυκλοφορεί το «Unfollow the Rules», το καινούργιο άλμπουμ του Rufus Wainwright.

Στις 10 Ιουλίου κυκλοφορεί το «Unfollow the Rules», το καινούργιο άλμπουμ του Rufus Wainwright και ο τραγουδιστής-τραγουδοποιός παρουσίασε δύο τραγούδια από αυτό, στο τελευταίο «In My Room» του Rolling Stone, τη σειρά στην οποία καλλιτέχνες παίζουν από το σπίτι τους ενώ είναι σε εκούσια καραντίνα.

«Πρέπει να πω ότι, ως μουσικός, βρήκα αυτή την περίοδο ιδιαίτερα παραγωγική» λέει ο Wainwright, από το στούντιό του στο σπίτι του στο Λος Άντζελες. «Έχω γράψει πολλά καινούργια τραγούδια και σκέφτηκα κάποια αρκετά τρελά πρόζτεκτ που ελπίζω κάποια στιγμή να πάρουν σάρκα και οστά».

Ξεκίνησε με το «Only the People That Love», παίζοντας κιθάρα και τραγουδώντας «Only the people that love/May dream». Ακολούθησε το «Peaceful Afternoon» ένα τραγούδι που έγραψε για τον σύζυγό του: «Well, it's coming onto thirteen together, babe/I pray that it's the luck, a lucky, lucky number».