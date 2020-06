Life

“Γυναίκα χωρίς όνομα”: ο Νικόλας Μπράβος έρχεται ως Στάθης Νικολάου

Εξελίξεις φέρνει η καινούρια είσοδος στην καθημερινή σειρά του ΑΝΤ1, που προβάλλεται πριν από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων.

Ο Νικόλας Μπράβος μπαίνει στη σειρά «Γυναίκα Χωρίς Όνομα» και θα ενσαρκώσει, από το επεισόδιο της Παρασκευής, τον ρόλο του Στάθη Νικολάου.

Ποιος είναι ο Στάθης Νικολάου

Ο Στάθης είναι ο αδερφός της Ρένας (Μαρκέλλα Γιαννάτου). Αν και μεγάλωσαν μαζί, έχοντας μικρή διαφορά ηλικίας, η αγάπη των γονιών τούς ξεχώρισε, δίνοντας το μεγαλύτερο κομμάτι σ’ αυτόν και στερώντας τη Ρένα από τη στοιχειώδη στοργή και φροντίδα που χρειαζόταν. Αυτή, πολύ νέα, ζήτησε καταφύγιο σε ένα γάμο και οι γονείς πρόθυμα την άφησαν.

Ο αδερφός της έμαθε να είναι αδιάφορος γι’ αυτήν. Δεν την υποστήριξε σε τίποτα και όταν ο γάμος της έγινε μια φυλακή για τη Ρένα, με ένα σύζυγο που την κακοποιούσε, αποφάσισε να στηριχτεί στη δική της δύναμη και να αντιμετωπίσει μόνη την κατάσταση. Σε ένα τσακωμό, ο άντρας της τραυματίζεται θανάσιμα κι αυτή κατηγορείται για φόνο από πρόθεση.

Οι γονείς όπως και ο αδερφός της, επηρεασμένος απ’ αυτούς, της κλείνουν την πόρτα. Γι’ αυτούς γίνεται η φόνισσα, η ντροπή της οικογένειας. Η Ρένα μπαίνει φυλακή και δε βλέπει ποτέ ξανά το Στάθη. Όταν ετοιμάζεται να παντρευτεί, ο Αντρέας κάνει μια προσπάθεια να τον προσεγγίσει, χωρίς αποτέλεσμα.

Η Ρένα πικραίνεται για άλλη μια φορά. Τώρα σε μια δύσκολη στιγμή τους, ο Αντρέας αποφασίζει πάλι να πλησιάσει το Στάθη που αυτή τη φορά ανταποκρίνεται. Η Ρένα θεωρεί πως αυτό γίνεται από την ανάγκη του να επανορθώσει, να ζητήσει συγνώμη για το παρελθόν, αλλά τα σχέδια του Στάθη είναι άλλα και θα την απογοητεύσουν ακόμα μια φορά...