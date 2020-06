Κόσμος

Γερμανία: τουριστικό μπλόκο στην Τουρκία

Η Τουρκία χαρακτηρίστηκε ως "περιοχή κινδύνου" λόγω του κορονοϊού κι όσοι επιστρέφουν από αυτήν θα μπαίνουν σε υποχρεωτική 14ημερη καραντίνα.

Στις «περιοχές κινδύνου» για τον κορονοϊό συγκαταλέγει την Τουρκία το γερμανικό υπουργείο Εξωτερικών και επιβάλλει 14ήμερη καραντίνα σε όσους ταξιδιώτες εισέρχονται στην Γερμανία από τη χώρα. Μεταξύ των 130 χωρών οι οποίες παραμένουν στο «κόκκινο» είναι η Αίγυπτος, το Μαρόκο και η Ταϊλάνδη, δημοφιλείς τουριστικοί προορισμοί για τους Γερμανούς.

Ο κατάλογος με τις «περιοχές κινδύνου» καταρτίζεται από το Ινστιτούτο «Ρόμπερτ Κοχ», το οποίο τον επικαιροποιεί διαρκώς. Ο υπουργός Εξωτερικών Χάικο Μάας άφησε άλλωστε ανοιχτό το ενδεχόμενο να αρθεί το προσεχές διάστημα η ταξιδιωτική προειδοποίηση και για χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Σύμφωνα ωστόσο με ρεπορτάζ του πρώτου καναλιού της γερμανικής δημόσιας τηλεόρασης, για τις χώρες που θεωρούνται επικίνδυνες λόγω της πανδημίας, είναι «μάλλον αδιανόητο» κάτι τέτοιο. Η Τουρκία ήταν έως πέρυσι ο τρίτος πιο δημοφιλής προορισμός για τους Γερμανούς, μετά την Ισπανία και την Ιταλία.

Από την πλευρά της Άγκυρας εκφράζεται ήδη δυσαρέσκεια για τα προβλήματα που προκαλεί η γερμανική απόφαση στον τουρισμό. «Όλα είναι έτοιμα για ένα ασφαλές ταξίδι στην Τουρκία», δήλωσε ο τούρκος υπουργός Εξωτερικών Μεβλούτ Τσαβούσογλου στο περιοδικό «Der Spiegel» και επισήμανε ότι «είναι δύσκολο να κατανοήσουμε τους επιστημονικού λόγους πίσω από αυτή την απόφαση».

Σύμφωνα πάντως με το Ινστιτούτο «Ρόμπερτ Κοχ», το οποίο είναι επισήμως αρμόδιο για την επιστημονική διαχείριση της πανδημίας, το μέτρο που εφαρμόζεται - και στο εσωτερικό - είναι τα 50 νέα κρούσματα εντός μίας εβδομάδας, ανά 100.000 κατοίκους. Επιπλέον, ως κριτήριο για το εξωτερικό έχουν τεθεί τα μέτρα περιορισμού του κορονοϊού που λαμβάνει κάθε χώρα, αλλά και η αξιοπιστία της ενημέρωσης για την κατάσταση.

Αυτή τη στιγμή η Γερμανία έχει άρει την ταξιδιωτική προειδοποίηση για τις χώρες της Ε.Ε. με εξαίρεση την Σουηδία, η οποία παραμένει στις «περιοχές κινδύνου», τις συνδεδεμένες χώρες μέσω Σένγκεν (Ελβετία, Λιχτενστάιν, Ισλανδία, Νορβηγία) και την Μεγάλη Βρετανία, ενώ εκτός «επικίνδυνων» χωρών βρίσκονται η Τυνησία, η Νέα Ζηλανδία και η Αυστραλία. Η ταξιδιωτική οδηγία παραμένει σε ισχύ έως το τέλος Αυγούστου για 160 χώρες.