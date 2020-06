Life

Η Καμίλα Καμπέγιο στηρίζει τον Μήνα Υπερηφάνειας

Η Καμπέγιο προέτρεψε τους θαυμαστές της να στηρίξουν οργανώσεις και να τις βοηθήσουν να "αντισταθούν".

Η Καμίλα Καμπέγιο ευχήθηκε στους θαυμαστές της έναν πολύ ευτυχισμένο Μήνα Υπερηφάνειας με μια νέα ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η Καμπέγιο έγραψε ένα μακροσκελές μήνυμα για το πόσο «θαυμασμό και σεβασμό» τρέφει για την κοινότητα LGBTQ+.

«Αυτή η κοινότητα περιλαμβάνει μερικούς από τους πιο γενναίους, ευγενικούς και πιο δυνατούς ανθρώπους που γνωρίζω, με διδάσκετε για παράδειγμα τι σημαίνει να είσαι αληθινός στον εαυτό σου και στην καρδιά σου, τι σημαίνει να είσαι γενναίος, τι σημαίνει να είσαι δυνατός και ευγενικός σε κάθε βήμα του τρόπου που βιώνετε της αλήθειας ΣΑΣ ανεξάρτητα από το πόσο σκληρό και τρομακτικό μπορεί να είναι, αγαπώντας όποιον θέλετε να αγαπήσετε. Ευτυχισμένο Μήνα Υπερηφάνειας».

Η ηθοποιός και τραγουδίστρια στο μήνυμά της επέκρινε τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ και την απόφασή του να «οριστικοποιήσει κανονισμό που θα καταργήσει προστασίες της εποχής Ομπάμα για τρανσέξουαλ ασθενείς που αντιμετωπίζουν διακρίσεις στην υγειονομική περίθαλψη».

Η Καμπέγιο προέτρεψε τους θαυμαστές της να επισκεφθούν τον λογαριασμό της στο Instagram για να δουν μια λίστα με οργανώσεις για να τις υποστηρίξουν και να τις βοηθήσουν να «αντισταθούν».

«Δεν είμαστε εκεί που πρέπει να είμαστε» τόνισε.