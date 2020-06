Κοινωνία

Επίθεση με βιτριόλι: Κατά της 35χρονης οι συνήγοροι της Ιωάννας

Παράσταση υποστήριξης της κατηγορίας δήλωσαν οι συνήγοροι της 34χρονης που νοσηλεύεται στο Θριάσιο, μετά την επίθεση με βιτριόλι.

Παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας δήλωσε, διά των συνηγόρων της, Απόστολου Λύτρα και Νίκου Αλεξανδρή, στον ανακριτή, οποίος χειρίζεται την επίθεση που δέχθηκε με βιτριόλι, η 34χρόνη Ιωάννα.

Οι δύο δικηγόροι δήλωσαν σήμερα στον ανακριτή της υπόθεσης το «παρών» του θύματος για την υποστήριξη της κατηγορίας σε βάρος της 35χρονης, που σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης είναι η δράστις της επίθεσης. Οι δύο συνήγοροι της 34χρονης, σε δηλώσεις που έκαναν μετά την επίσκεψή τους στο ανακριτικό γραφείο, αναφέρθηκαν «σε ηθική ικανοποίηση» της παθούσας από την απόφαση προσωρινής κράτησης της κατηγορουμένης αλλά και στην ανάγκη της Ιωάννης για μία «έμπρακτη μετάνοια» της φερόμενης ως δράστιδας. Η πλευρά του θύματος τόνισε πως η κατηγορία σε βάρος της 35χρονης «είναι αρκούντος δεμένη» με «συντριπτικά στοιχεία εις βάρος της».

«Καταθέσαμε σήμερα παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας. Σήμερα, επισήμως, πληροφορηθήκαμε τα στοιχεία της δικογραφίας. Η κατηγορουμένη έχει ήδη οδηγηθεί στις φυλακές, υπάρχει μία ηθική ικανοποίηση. Δεν μου κάνει εντύπωση που δεν απολογήθηκε, τα στοιχεία είναι συντριπτικά σε βάρος της«, επισήμανε ο κ. Λύτρας. Ο συνήγορος, αναφερόμενος στο θέμα ενδεχόμενου αιτήματος ψυχιατρικής πραγματογνωμοσύνης από την υπεράσπιση, υπογράμμισε πως «η ζήλια και η κακία δεν μπορούν να χαρακτηριστούν ψυχιατρικά προβλήματα».

Ο έτερος συνήγορος του θύματος, Νίκος Αλεξανδρής, σημείωσε «θα αναμέναμε έστω μία έμπρακτη μετάνοια», προσθέτοντας πως η Ιωάννα όταν πληροφορήθηκε το γεγονός ένιωσε «μία μικρή ηθική ικανοποίηση μέχρι την τελική δικαίωση».