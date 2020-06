Αθλητικά

Κρατική ενίσχυση σε ερασιτεχνικά αθλητικά σωματεία

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τα μέτρα στήριξης των αθλητικών ερασιτεχνικών σωματείων ανακοίνωσαν οι Υπουργοί Οικονομικών και Αθλητισμού.

Η αθλητική οικογένεια καλύφθηκε εξαρχής από το "δίχτυ προστασίας" που απλώσαμε σε όλη την κοινωνία, μόλις ξέσπασε η πανδημία. Επιπροσθέτως, εκτός από τα οριζόντια μέτρα, εφαρμόζονται πρόσθετες πρόνοιες για τον αθλητισμό, ο οποίος, μαζί με τον πολιτισμό και τον τουρισμό, έλαβε περαιτέρω στήριξη, μέσω στοχευμένων παρεμβάσεων.

Με τη σημερινή μας πρωτοβουλία, υλοποιούμε τη δέσμευση του Πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, για στήριξη των ερασιτεχνικών αθλητικών σωματείων. Διαθέτουμε συνολικά για τον σκοπό αυτό 12 εκατ. ευρώ. Το ποσό θα διανεμηθεί απευθείας στα σωματεία, με διαφανή, αντικειμενικά και δίκαια κριτήρια, μέσα από το μητρώο αθλητικών σωματείων.

Πρόκειται για μια απτή απόδειξη της σημασίας που αποδίδει η Κυβέρνηση στον ερασιτεχνικό αθλητισμό, ο οποίος αποτελεί πυρήνα ομαδικής κοινωνικής δράσης, κύτταρο εθελοντισμού, αλλά και φυτώριο του επαγγελματικού αθλητισμού. Επιπλέον, είναι ακόμα μία απόδειξη ότι συνεχίζουμε να εφαρμόζουμε τις κατάλληλες πολιτικές, ώστε να περιορίσουμε τις επιπτώσεις του κορονοϊού στην κοινωνία και στην οικονομία και να ξαναπιάσουμε το νήμα από το σημείο που το είχαμε αφήσει προ κρίσεως, το συντομότερο δυνατό».

Από την πλευρά του, ο υφυπουργός Αθλητισμού ανέφερε:

«Είμαστε σήμερα στην ευχάριστη θέση να ικανοποιήσουμε ένα πάγιο αίτημα της αθλητικής οικογένειας της χώρας μας. Το αίτημα αυτό αφουγκράστηκε ο ίδιος ο πρωθυπουργός μας, Κυριάκος Μητσοτάκης, ανταποκρίθηκε θετικά και δεσμεύτηκε ότι επιβάλλεται να ενισχυθεί ο ερασιτεχνικός αθλητισμός, για να συνεχίσει να επιτελεί τον σπουδαίο ρόλο του στην Ελλάδα και παγκοσμίως.

Ανταποκρινόμενοι, λοιπόν, στις μεγάλες και επείγουσες ανάγκες που έχουν τα ερασιτεχνικά σωματεία, οι οποίες μεγεθύνθηκαν από την πανδημία, ανακοινώνουμε τη διάθεση ποσού 12 εκατ. ευρώ, από την Πολιτεία απευθείας στα αθλητικά σωματεία για την άμεση ενίσχυσή τους.

Το ποσό αυτό θα διανεμηθεί με απόλυτη διαφάνεια και κριτήρια ισονομίας.

Ενδεικτικά σας αναφέρω ότι θα υπάρχουν κριτήρια οικονομικά και αγωνιστικά.

Έπειτα από 12 χρόνια, τελευταία φορά ήταν το 2008, η Πολιτεία προχωρά απευθείας στην επιχορήγηση των ερασιτεχνικών αθλητικών σωματείων. Εκείνων που προχωρούν την προεγγραφή τους στο «Μητρώο Αθλητικών Σωματείων» και διαθέτουν ή έχουν αιτηθεί την Ειδική Αθλητική Αναγνώριση.

Η έκτακτη αυτή επιχορήγηση που ανακοινώνουμε σήμερα, έρχεται να προστεθεί στην ετήσια τακτική επιχορήγηση που έχει ήδη ανακοινωθεί για τις 48 Αθλητικές Ομοσπονδίες της χώρας μας, ύψους 17,5 εκ. ευρώ. Για πρώτη φορά, αξιοκρατικά και με διαφάνεια κατανείμαμε τα χρήματα μέσω του πρωτοποριακού συστήματος αξιολόγησης αθλητικών Ομοσπονδιών "ΧΙΛΩΝ", λαμβάνοντας υπ΄ όψιν απολύτως μετρήσιμους δείκτες, που αποτυπώνουν τα δεδομένα για τις πλήρεις δραστηριότητες των Ομοσπονδιών.

Επιπλέον, από την αρχή κιόλας της εμφάνισης της πανδημίας στη χώρα μας, δράσαμε άμεσα και έγκαιρα και για πρώτη φορά όλη η αθλητική οικογένεια εντάχθηκε κάτω από την ομπρέλα προστασίας, αφού συμπεριλήφθηκε στα οικονομικά μέτρα στήριξης που έλαβε η Πολιτεία.

Παράλληλα, ετοιμάσαμε πολύ γρήγορα πλαίσιο έμμεσων μέτρων με γενναίες οικονομικές διευκολύνσεις στη χρήση των αθλητικών εγκαταστάσεων, για την ενίσχυση των ερασιτεχνικών αθλητικών σωματείων και τη στήριξη των εκατοντάδων χιλιάδων αθλητών.

Ακόμη, διεκδικούμε πόρους ενίσχυσης του ερασιτεχνικού αθλητισμού από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Συμμετέχουμε ως χώρα, ενεργότατα το τελευταίο διάστημα, σε προγράμματα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ήδη έχουμε καταθέσει τρεις προτάσεις και ετοιμαζόμαστε να υποβάλλουμε συμμετοχή και με άλλες.

Κατόπιν ελληνικής πρότασης, στις πρόσφατες άτυπες τηλεδιασκέψεις των υπουργών Αθλητισμού των κρατών-μελών της ΕΕ, η αρμόδια Επίτροπος για θέματα Αθλητισμού, Μαρίγια Γκάμπριελ, ανέφερε ότι τέλη Αυγούστου θα έχει ολοκληρωθεί η μελέτη της Επιτροπής για τις επιπτώσεις της πανδημίας στον αθλητισμό και δεσμεύθηκε ότι αμέσως μετά θα ακολουθήσει η ανακοίνωση επιπλέον μέτρων για τη στήριξη του ερασιτεχνικού αθλητισμού.

Την ίδια ώρα βρίσκεται σε εξέλιξη το «Μητρώο Αθλητικών Σωματείων», στο πλαίσιο των προσπαθειών μας για να μπει μια τάξη στις αθλητικές δομές της χώρας. Περίπου 5.000 ερασιτεχνικά σωματεία έχουν ανταποκριθεί έως τώρα στην πρώτη φάση προεγγραφής στο «Μητρώο Αθλητικών Σωματείων».

Η διαδικασία είναι δυναμική, το Μητρώο συνεχίζει να δέχεται εγγραφές καθημερινά. Ξεκαθαρίσαμε ότι δεν κλείνει και υπόκειται σε βελτιώσεις, κατόπιν συνεννόησης με τους φορείς, στο πλαίσιο της μεγαλύτερης χρηστικότητας της διαδικασίας της προεγγραφής. Αυτό σημαίνει ότι όσα σωματεία δεν έχουν ολοκληρώσει σήμερα την εγγραφή του στο Μητρώο, αλλά έχουν κάνει την προεγγραφή τους, δεν αποκλείονται από την χρηματοδότηση στο μέλλον.

Στο πλαίσιο του νοικοκυρέματος του αθλητικού τοπίου της χώρας μας, θα ακολουθήσει το Μητρώο Προπονητών και το Μητρώο Αθλητών.

Είναι γεγονός ότι ο ερασιτεχνικός αθλητισμός αποτελεί βασικό πυλώνα κοινωνικής δραστηριότητας. Στηρίζεται και θα συνεχίσουμε την πολιτική ανάπτυξής του. Είναι στις προτεραιότητες του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη και της κυβέρνησής μας.

Η κοινωνία έχει δικαίως απαιτήσεις από εμάς. Και ο ερασιτεχνικός αθλητισμός, με τις αξίες που πρεσβεύει, βοηθάει το κάθε άτομο ξεχωριστά και όλους μαζί να δημιουργήσουμε μια καλύτερη κοινωνία».