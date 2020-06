Κοινωνία

Μεταναστευτικό: 18 ΜΚΟ διατηρούν το δικαίωμα εισόδου σε ΚΥΤ και δομές φιλοξενίας

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Από τις 40 ΜΚΟ που δραστηριοποιούνται σήμερα εντός των δομών φιλοξενίας, μόλις 18 έχουν αποστείλει αίτημα εγγραφής Β’ φάσης στο νέο μητρώο.

Εξέπνευσε, στις 14/06/2020, η -οριζόμενη με την Κοινή Υπουργική Απόφαση υπ’ αριθμόν 3063 (ΦΕΚ Β’ 1382/14.04.2020)- προθεσμία υποβολής αιτήματος εγγραφής στο Μητρώο «Ελληνικών και Ξένων Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων (ΜΚΟ)» για Οργανώσεις που είχαν πιστοποιηθεί στο παλαιό μητρώο του Υπουργείου Εσωτερικών.

Σε σχετική ανακοίνωση του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου επισημαίνεται ότι «η αποστολή αιτήματος εγγραφής Β’ φάσης εντός της προθεσμίας είχε τεθεί εξαρχής ως προϋπόθεση για να μην απωλέσουν οι -πιστοποιημένες στο παλαιό μητρώο- ΜΚΟ το δικαίωμα εισόδου σε Κέντρα Υποδοχής και Ταυτοποίησης, καθώς και σε δομές φιλοξενίας.

Ειδικότερα, από τις 40 ΜΚΟ, που δραστηριοποιούνται, σήμερα, εντός των δομών φιλοξενίας, μόλις 18 έχουν αποστείλει, έως τις 14/6, το αίτημα εγγραφής Β’ φάσης στο νέο μητρώο.

Επομένως, μόνο οι 18 αυτές Οργανώσεις δύνανται να συνεχίσουν, προς το παρόν, τη δράση τους εντός των δομών, μέχρι την οριστική απόφαση εγγραφής του Ειδικού Γραμματέα Συντονισμού Εμπλεκόμενων Φορέων.

Τα συνολικά στοιχεία έχουν ως εξής:

· ΜΚΟ που απλώς έχουν δημιουργήσει λογαριασμό: 137

· ΜΚΟ που έχουν ολοκληρώσει την εγγραφή Α’ φάσης: 80

· ΜΚΟ προς έλεγχο εγγραφής Β’ φάσης: 70 (εκ των οποίων οι 18 μόνο δραστηριοποιούνται εντός δομών φιλοξενίας)».