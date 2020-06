Υγεία - Περιβάλλον

Παρέμβαση Κικίλια για τη θεραπεία ασθενούς

Ο 21χρονος Χρήστος πέρα από την ασθένεια του έπρεπε να παλέψει και με τη γραφειοκρατία. Η παρέμβαση του Υπουργού και οι δημόσιες ευχαριστίες της μητέρας του ασθενούς.

Ακόμη μια περίπτωση ασθενούς που πέρα από τη μάχη για να κρατηθεί στη ζωή, δίνει και μάχη για να αντιμετωπίσει το «τέρας» της γραφειοκρατίας, ήρθε στο «φως» μέσα από τη σελίδα του Υπουργού Υγείας, Βασίλη Κικίλια στο Facebook.

Πρόκειται για τη μάχη του 21χρονου Χρήστου από την Κέρκυρα, ο οποίος πάσχει από λεμφοβλαστική λευχαιμία και η ιδανική θεραπεία που ενδείκνυται στην περίπτωσή του είναι αυτή των CAR-T cells.

Πρόκειται για μια ιδιαίτερα ακριβή θεραπεία, που λόγω του υψηλού κόστους καθυστερούσε να πάρει έγκριση από το Δ.Σ. του νοσοκομείου «Ευαγγελισμός».

Η μητέρα του ασθενούς ευχαρίστησε δημόσια τον κ. Κικίλια, χάρη στην παρέμβαση του οποίου προς τον Διοικητή του Νοσοκομείου, εγκρίθηκε η θεραπεία για το παιδί.