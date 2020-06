Αθλητικά

UEFA: στην Αθήνα η κλήρωση Champions League - Europa League

Τι αποφάσισε η Ομοσπονδία. Για “ψήφο εμπιστοσύνης στην χώρα μας”, κάνει λόγο το Μαξίμου.

Όπως αναφέρει σε δήλωση του ο Στέλιος Πέτσας, "με ομόφωνη απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής της UEFA οι κληρώσεις του Champions League, του Europa League, οι βραβεύσεις ποδοσφαιριστών και οι σχετικές παράπλευρες εκδηλώσεις, θα πραγματοποιηθούν φέτος τον Οκτώβριο στην Αθήνα, στο Κέντρο Πολιτισμού του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος.

Η επιλογή της Ελλάδας από την UEFA συνιστά ψήφο εμπιστοσύνης στη χώρα μας, καθώς πρόκειται για την πρώτη μεγάλη εκδήλωση της UEFA μετά τα περιοριστικά μέτρα που ελήφθησαν για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορονοϊού.

Η απόφαση της UEFA συμβάλλει καθοριστικά στην παγκόσμια προβολή της Ελλάδας, ως μιας σύγχρονης ασφαλούς χώρας, που είναι σε θέση να φιλοξενεί διοργανώσεις αυτού του επιπέδου.

Καθοριστικό γεγονός για την οριστικοποίηση της συμφωνίας ήταν η τηλεφωνική επικοινωνία που είχε τις προηγούμενες μέρες ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με τον Πρόεδρο της UEFA, Aleksander Ceferin".

Αρχικώς, είχε ανακοινωθεί απο την Κυβέρνηση ότι θα γίνει στην Αθήνα και η τελετή απονομής για την "Χρυσή Μπάλα", κάτι που όμως τελικώς δεν ισχύει.