Κοινωνία

Μαρκέλλα: προσαγωγή ύποπτης για την απαγωγή

Που και πως εντοπίστηκε η κοκκινομάλλα που φέρεται να εμπλέκεται στην υπόθεση.

Στην Ασφάλεια Θεσσαλονίκης οδηγήθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης μια ύποπτη για την απαγωγή-θρίλερ της δεκάχρονης Μαρκέλλας.

Η γυναίκα προσήχθη από τους αστυνομικούς που την εντόπισαν στην Παραλία Κατερίνης.

Η γυναίκα πρέπει να δώσει ανωμοτί εξηγήσεις στην Αστυνομία και ακολούθως να αναγνωριστεί απο την μικκρή Μαρκέλλα.

«Προήχθη στη Διεύθυνση Ασφάλειας Θεσσαλονίκης εμπλεκομένη γυναίκα, που σχετίζεται με την υπόθεση της ανήλικης, για την οποία είχε δηλωθεί εξαφάνιση στις 11.06.2020», αναφέρει ενημέρωση από την ΕΛ.ΑΣ.

Σοκ για τα σκληρά ναρκωτικά

Εν τω μεταξύ, σοκ και προβληματισμό έχει προκαλέσει η ανίχνευση κοκτέιλ ναρκωτικών ουσιών στον οργανισμό της 10χρονης, που παραμένει αποκλεισμένη από το περιβάλλον της και υπό την προστασία της Εισαγγελίας Ανηλίκων σε νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης.

Μιλώντας στην εκπομπή του ΑΝΤ1, «Καλημέρα Ελλάδα», η Ελένη Ζαγγελίδου, ιατροδικαστής που συμμετέχει στην επιστημονική ομάδα που εξετάζει τη 10χρονη, επιβεβαίωσε ότι οι εξετάσεις «έδειξαν ότι υπάρχουν ψυχοτρόπες ουσίες», για να τονίσει ότι, «είμαστε ακόμα στην αρχή της επίπονης αυτής διαδικασίας».

Η δικηγόρος της οικογένειας, Α. Ανάσογλου, η οποία επίσης μίλησε στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα», εξέφρασε το πρωί την αισιοδοξία της για την διαλεύκανση της υπόθεσης, λέγοντας «είμαστε σε κρίσιμη καμπή, είναι θέμα ωρών να εντοπιστεί η γυναίκα αυτή».

Σχετικά με την ανίχνευση ναρκωτικών στον οργανισμό του παιδιού, η συνήγορος της οικογένειας είπε πως «είμαστε όλοι συγκλονισμένοι, όμως εμείς το μάθαμε από τις ειδήσεις».

Όσο αφορά στις έρευνες για τον εντοπισμό της γυναίκας που φέρεται να άρπαξε το παιδί, την οποία η μικρή Μαρκέλλα ήδη αναγνώρισε, είπε πως ο αδελφός δεν την αναγνώρισε, ενώ η μητέρα που βρίσκεται σε κατάσταση σοκ, είπε ότι «κάτι της θυμίζει».