Συνάντηση Σακελλαροπούλου με Τσιόδρα και τα μέλη της Εθνικής Επιτροπής Δημόσιας Υγείας

Η ΠτΔ ευχαρίστησε και συνεχάρη, τους επιστήμονες που βρέθηκαν στην «πρώτη γραμμή» της μάχης με τον κορονοϊό.

Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου συναντήθηκε και συζήτησε με τα μέλη της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας της Δημόσιας Υγείας έναντι του κορονοϊού Covid-19 για τη μέχρι τώρα εμπειρία τους, αλλά και τα επόμενα βήματα για την προστασία της δημόσιας υγείας ενόψει του ανοίγματος των συνόρων.

Η κυρία Σακελλαροπούλου, υποδεχόμενη την επιτροπή, δήλωσε:

Έχω σήμερα τη χαρά να συναντώ τα μέλη της Εθνικής Επιτροπής για τον νέο κορονοϊό, προκειμένου να τους συγχαρώ και να τους ευχαριστήσω για τον τρόπο που λειτούργησαν κατά τη διάρκεια της πανδημίας. Ο εκπρόσωπος της Επιτροπής, ο καθηγητής κ. Τσιόδρας πέτυχε με τη δημόσια παρουσία του, με τον γλυκύ και άμεσο τρόπο του, να εμπνεύσει σε όλους μας αισθήματα ασφάλειας κι εμπιστοσύνης.

Είχε όμως στο πλάι του όλα τα μέλη της επιστημονικής επιτροπής που, αθόρυβα αλλά ουσιαστικά, πέτυχαν να προστατεύσουν με τρόπο υποδειγματικό όλους τους πολίτες, τους κατοίκους και τους επισκέπτες της χώρας μας. Με τον χειρισμό που έγινε η χώρα πέτυχε να κερδίσει την εμπιστοσύνη και τον διεθνή έπαινο. Αυτό είναι ένα αποτέλεσμα που οφείλεται στο σύνολο του υγειονομικού προσωπικού. Όλοι οι άνδρες και οι γυναίκες, ιδίως του Εθνικού Συστήματος Υγείας, εργάστηκαν άοκνα και με αφοσίωση που έφτανε τα όρια της αυτοθυσίας.

Λένε ότι μετά τις κρίσεις οι κοινωνίες αναδύονται πιο δυνατές και ενωμένες. Η κρίση δεν έχει περάσει, βρισκόμαστε πιθανώς στο μέσο της πανδημίας. Είναι όμως βέβαιο ότι όλοι μαζί ενωμένοι θα καταφέρουμε τελικώς να αντιμετωπίσουμε με ικανοποιητικό τρόπο την όλη κατάσταση έχοντας εμπιστοσύνη και πάλι στις οδηγίες των επιστημόνων που παραμένουν στην πρώτη γραμμή.

Τα μέλη της επιτροπής που συμμετείχαν στη συνάντηση είναι οι Παναγιώτης Πρεζεράκος, Άκης Βατόπουλος, Κωνσταντίνος Γκογκόσης, Παναγιώτης Γαργαλιάνος, Ελένη Γιαμαρέλου, Χαράλαμπος Γώγος, Γιώργος Δαίκος, Αθανάσιος Εξαδάκτυλος, Σπύρος Ζακυνθινός, Θεοκλής Ζαούτης, Αγγελική Καραΐσκου, Αναστασία Κοτανίδου, Παγώνα Λάγιου, Μάριος Λαζάνας, Αθανασία Λουρίδα, Γκίκας Μαγιορκίνης, Ανδρέας Μέντης, Παναγιώτης Παναγιωτόπουλος, Παρασκευή Παπαευαγγέλου, Άννα Παπά-Κονιδάρη, Δημήτριος Παρασκευής, Γιώργος Σαρόγλου, Βασιλική -Αναστασία Σύψα, Νικόλαος Σύψας, Γιώργος Τουλούμης, Αθανάσιος Τσακρής, Σωτήρης Τσιόδρας, Μαρία Τσολιά, Δημήτρης Χατζηγεωργίου, Χρήστος Χατζηχριστοδούλου.