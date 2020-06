Πολιτική

Μπαράζ από τουρκικές υπερπτήσεις

Αμείωτη συντηρεί την ένταση στο Αρχιπέλαγος η Άγκυρα, με χαμηλές πτήσεις.

Τούρκικα μαχητικά πέταξαν λίγο μετά τις τρεις το μεσημέρι πάνω από τις Οινούσσες,τη Παναγιά και τη Χίο. Ένα ζεύγος τουρκικών F-16 συνολικά πραγματοποίησε πέντε υπερπτήσεις εκ των οποίων οι τρεις ήταν στα 6.000 και οι δύο στα 4.000 πόδια.

Ειδικότερα, ζεύγος τουρκικών F-16 πραγματοποίησε υπερπτήση στις 15:02 άνωθεν ν. Παναγιάς και ν. Οινουσσών στα 24.000 πόδια ενώ δεύτερο ζεύγος τουρκικών αεροσκαφών πραγματοποίησε υπερπτηση στις 15:07 άνωθεν ν. Οινουσσών στα 17.000 πόδια, στις 15:10 και στις 15:11 άνωθεν ν. Παναγιάς στα 4.000 και 6.000 πόδια αντίστοιχα και στις 15:12 άνωθεν β.α Χίου στα 6.000 πόδια.

Τα τούρκικα αεροσκάφη αναγνωρίστηκαν και αναχαιτίστηκαν από ελληνικά μαχητικά.