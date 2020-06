Οικονομία

Τσακαλώτος κατά Σταϊκουρα για τον Μασουράκη

Επικριτικά σχόλια από τον τομεάρχη Οικονομικών της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ...

Καυστικά σχολίασε ο Ευκλείδης Τσακαλώτος την τοποθέτηση, από τον υπουργό Οικονομικών, του κ. Μασουράκη ως εκπρόσωπο της χώρας μας στο ΔΝΤ.

Αναλυτικά η δήλωση του τομεάρχη Οικονομικών της Κ.Ο. του ΣΥΡΙΖΑ:



"Η ΝΔ, συνεχίζοντας την παράδοσή της στις αξιόπιστες και σταθερές προβλέψεις, τοποθέτησε εκπρόσωπο της χώρας στο ΔΝΤ -αφού υπηρέτησε πιστά το κίνημα «Μένουμε Ευρώπη» και τον ΣΕΒ- τον κ. Μασουράκη. Οικονομολόγο που το 2010 έγραφε στους Financial Times ότι «αδράξαμε την ευκαιρία» και μπήκαμε στα μνημόνια, προέβλεπε ότι το 2011 θα έχουμε πρωτογενές πλεόνασμα, ότι η δημοσιονομική προσαρμογή θα αποφέρει αναπτυξιακό μέρισμα, και ότι το χρέος έχει σταθεροποιηθεί στο 144% του ΑΕΠ. Άριστα!"