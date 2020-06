Οικονομία

Μητσοτάκης: Ουσιαστικές δυνατότητες ενίσχυσης των επιχειρηματικών δεσμών Ελλάδας-Ισραήλ

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι συζήτησε ο Πρωθυπουργός με τον Πρόεδρο του Ισραήλ, Ρεουβέν Ρίβλιν...

Με τον Πρόεδρο του Ισραήλ, Ρεουβέν Ρίβλιν, συναντήθηκε το πρωί της Τετάρτης ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, στη δεύτερη και τελευταία ημέρα επίσκεψής του στη χώρα.

Κατά την έναρξη της συνάντησης, η οποία, σύμφωνα με την ελληνική κυβέρνηση, έγινε σε εξαιρετικό κλίμα, ο πρωθυπουργός στάθηκε στην εμβάθυνση της σχέσης των δύο χωρών. Τόνισε την προοπτική ενίσχυσης της αμυντικής συνεργασίας, αλλά και τους στενούς δεσμούς στον τομέα της ενέργειας, με επιστέγασμα τη συμφωνία για την κατασκευή του αγωγού EastMed.

«Πρόκειται για έναν αγωγό ειρήνης και σταθερότητας στην περιοχή, με τον οποίο η Ευρώπη θα μπορεί να έχει πρόσβαση στα σημαντικά κοιτάσματα αερίου της Ανατολικής Μεσογείου» ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Επισήμανε παράλληλα ότι εξακολουθούν να υπάρχουν «ουσιαστικές δυνατότητες ενίσχυσης των επιχειρηματικών δεσμών» ανάμεσα στην Ελλάδα και το Ισραήλ, τη στιγμή που η χώρα μας ακολουθεί ένα μεταρρυθμιστικό πρόγραμμα που προσφέρει επενδυτικές ευκαιρίες.

«Πολλές ισραηλινές εταιρείες επενδύουν ήδη στην Ελλάδα, ιδίως στον κλάδο των ακινήτων, αλλά υπάρχουν αρκετές άλλες πτυχές της συνεργασίας μας που μπορούν να ενδυναμωθούν περαιτέρω» είπε o πρωθυπουργός και επανέλαβε ότι η Ελλάδα είναι έτοιμη να υποδεχτεί επισκέπτες από το εξωτερικό, έχοντας εκπονήσει και εφαρμόσει πρωτόκολλα που θα διασφαλίσουν την ασφάλεια και την υγεία τους.

«Με τον πρωθυπουργό του Ισραήλ ορίσαμε την 1η Αυγούστου ως μία ενδεικτική ημερομηνία, κατά την οποία θα επιτραπεί σε επισκέπτες από το Ισραήλ να ταξιδέψουν στην Ελλάδα χωρίς περιορισμούς, και φυσικά να επιστρέψουν στο Ισραήλ χωρίς περιορισμούς. Σας διαβεβαιώνω ότι έχουμε κάνει ό,τι είναι δυνατόν για να διαφυλάξουμε την ασφάλεια των επισκεπτών που έρχονται στην Ελλάδα. Η ασφάλειά τους είναι η πρώτη μας προτεραιότητα» δήλωσε ο κ. Μητσοτάκης

Ολόκληρη η τοποθέτηση του Πρωθυπουργού:

«Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ για τη θερμή υποδοχή σας. Θυμάμαι ακόμα την προηγούμενη φορά που σας επισκέφθηκα, σε αυτό ακριβώς το γραφείο, ως αρχηγός της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης, και τώρα μου δίνεται η ευκαιρία να επισκεφθώ το Ισραήλ, για πρώτη φορά ως Πρωθυπουργός της Ελλάδας, για να επιβεβαιώσω τη μακρά φιλία ανάμεσα στις δύο χώρες μας, αλλά επίσης, όπως ορθά θέσατε κι εσείς, και ανάμεσα στους δύο λαούς μας.

Είναι αυτή ακριβώς η δεύτερη συνιστώσα της σχέσης μας που την κάνει τόσο ανθεκτική και της δίνει επιπλέον δύναμη. Η επίσκεψή μου λαμβάνει χώρα σε μια δύσκολη συγκυρία. Πρόκειται για το πρώτο μου ταξίδι στο εξωτερικό μετά την πρώτη φάση της COVID. Συνεργαστήκαμε στενά με την κυβέρνηση του Ισραήλ και ανταλλάξαμε εμπειρίες και ιδέες για τον τρόπο αντιμετώπισης της άνευ προηγουμένου αυτής πανδημίας. Με χαροποιεί το γεγονός ότι και οι δύο χώρες είχαμε καλές επιδόσεις στον περιορισμό της πρώτης φάσης, ωστόσο, αναμφίβολα μπροστά μας εξακολουθούν να υπάρχουν δύσκολες προκλήσεις. Όμως, παρά την πανδημία, η ζωή πρέπει να επιστρέψει στην κανονικότητα. Για εμάς, ο τουρισμός είναι ένας κλάδος ιδιαίτερης σημασίας και αναμένουμε να υποδεχθούμε επισκέπτες, φίλους από το Ισραήλ μόλις τα επιδημιολογικά δεδομένα επιτρέψουν κάτι τέτοιο.

Με τον Πρωθυπουργό ορίσαμε την 1η Αυγούστου ως μία ενδεικτική ημερομηνία, κατά την οποία θα επιτραπεί σε επισκέπτες από το Ισραήλ να ταξιδέψουν στην Ελλάδα χωρίς περιορισμούς, και φυσικά να επιστρέψουν στο Ισραήλ χωρίς περιορισμούς. Σας διαβεβαιώνω ότι έχουμε κάνει ό,τι είναι δυνατόν για να διαφυλάξουμε την ασφάλεια των επισκεπτών που έρχονται στην Ελλάδα. Η ασφάλειά τους είναι η πρώτη μας προτεραιότητα. Εφαρμόζουμε αυστηρότατα πρωτόκολλα υγείας που θα τους επιτρέψουν να απολαύσουν τις διακοπές τους στην Ελλάδα και να είναι προστατευμένοι, έτσι ώστε να επιστρέψουν στις πατρίδες τους ασφαλείς και, φυσικά, υγιείς.

Όπως τονίσατε και εσείς, η σχέση αυτή έχει πάρα πολλές διαφορετικές πτυχές και με χαρά θα ήθελα να σας αναφέρω ότι είχαμε πολύ εποικοδομητικές συναντήσεις στη διάρκεια της επίσκεψής μας. Ήρθα στο Ισραήλ συνοδευόμενος από μια μεγάλη αντιπροσωπεία αποτελούμενη από οκτώ Υπουργούς. Είχαμε διμερείς συζητήσεις, όχι μόνο στον τομέα της ασφάλειας, όπου μπορούμε να κάνουμε πολλά παραπάνω, αλλά και σε άλλα θέματα. Πιστεύω ότι η αμυντική μας συνεργασία πρόκειται να ενισχυθεί σημαντικά, έχουμε μακροχρόνιους δεσμούς στον τομέα της ενέργειας, όπου ο αγωγός EastMed αποτελεί εμβληματικό έργο. Πρόκειται για έναν αγωγό ειρήνης και σταθερότητας στην περιοχή, με τον οποίο η Ευρώπη θα μπορεί να έχει πρόσβαση στα σημαντικά κοιτάσματα αερίου της Ανατολικής Μεσογείου.

Υπάρχουν όμως και ουσιαστικές δυνατότητες ενίσχυσης των επιχειρηματικών δεσμών μεταξύ των χωρών μας. Παρά τον κορωνοϊό, η Ελλάδα είναι μία χώρα όπου συντελείται ένα σύνολο πολύ σημαντικών μεταρρυθμίσεων. Ανοίγουμε την οικονομία μας και καλούμε τις ισραηλινές εταιρείες να συμμετάσχουν στην επιτυχή πορεία μας. Πολλές ισραηλινές εταιρείες που επενδύουν ήδη στην Ελλάδα, ιδίως στον κλάδο των ακινήτων, αλλά υπάρχουν αρκετές άλλες πτυχές της συνεργασίας μας που μπορούν να ενδυναμωθούν περαιτέρω. Φυσικά, στα θεμέλια αυτής της σχέσης βρίσκονται οι πολύ ισχυροί προσωπικοί δεσμοί των δύο λαών μας, και χαίρομαι ιδιαιτέρως όταν βλέπω Ισραηλινούς φίλους να επισκέπτονται την Ελλάδα. Άλλωστε έρχονται σε μία χώρα όπου αισθάνονται όχι απλώς ευπρόσδεκτοι, αλλά σαν στο σπίτι τους. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, καθώς όπως αναφέρατε οι δύο πολιτισμοί μας είναι πυλώνες του Δυτικού πολιτισμού.

Αλλά υπάρχουν και μικρά πράγματα, όπως η μουσική, ο τρόπος που μας αρέσει να περνάμε τον ελεύθερο χρόνο μας, τα οποία με κάνουν να πιστεύω ότι αυτή η σύνδεση μεταξύ των λαών μας θα δώσει μια περαιτέρω ώθηση στη σχέση μας. Καταλήγοντας, θα ήθελα να πω ότι αυτή η επίσκεψη έχει και μία ελαφρώς συναισθηματική επίσκεψη για εμένα, καθώς ο αείμνηστος πατέρας μου, πριν από ακριβώς 30 χρόνια, έλαβε την τολμηρή τότε απόφαση -επειδή δεν ήταν καθόλου προφανής απόφαση για την Ελλάδα εκείνη την εποχή- να αναγνωρίσει το κράτος του Ισραήλ και να καθιερώσει πλήρεις διπλωματικές σχέσεις. Το έπραξε μία εβδομάδα μετά την ανάληψη των καθηκόντων του, τον Μάιο του 1990. Καθώς γιορτάζουμε τα 30 έτη της αδιάκοπης φιλίας μας, νομίζω ότι είναι σημαντικό να αποτίουμε φόρο τιμής σε αυτή την απόφαση, η οποία ουσιαστικά έθεσε τα θεμέλια για όλα έχουμε πράξει έκτοτε.

Επιτρέψτε μου επίσης να μεταφέρω τους θερμούς χαιρετισμούς της νέας Προέδρου μας, κυρίας Σακελλαροπούλου, η οποία είναι η πρώτη γυναίκα Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας. Είναι ενθουσιασμένη με την προοπτική μιας επίσκεψής της στο Ισραήλ, και βέβαια έχουμε εξαιρετικά όμορφες αναμνήσεις από την προηγούμενη δική σας επίσκεψη στη χώρα μας. Είμαι βέβαιος ότι θα έχετε την ευκαιρία να την γνωρίσετε προσωπικά το συντομότερο δυνατόν. Σας ευχαριστώ και πάλι για αυτή τη θερμή υποδοχή»

Gallery