Οικονομία

Τουρισμός Για Όλους: πότε ξεκινούν οι αιτήσεις

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Το πρόγραμμα του υπουργείου Τουρισμού αφορά σε 250.000 δικαιούχους...

Είναι η πρώτη φορά που το Υπουργείο Τουρισμού υλοποιεί πρόγραμμα εσωτερικού τουρισμού. Οι αιτήσεις συμμετοχής υποβάλλονται στην ηλεκτρονική εφαρμογή του Υπουργείου Τουρισμού www.tourism4all.gov.gr μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης.

Σημειώνεται πως η πλατφόρμα αναπτύχθηκε από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης σε συνεργασία με το Υπουργείο Τουρισμού.

Το πρόγραμμα «Τουρισμός Για Όλους», προϋπολογισμού 30 εκατομμυρίων ευρώ, αφορά σε 250.000 δικαιούχους και υπολογίζεται ότι θα προσφέρει περίπου 1 εκατομμύριο διανυκτερεύσεις.

Με αυτόν τον τρόπο το Υπουργείο Τουρισμού, όπως επισημαίνει, στηρίζει έμπρακτα τον ελληνικό τουρισμό και στοχεύει μέσω του προγράμματος στην επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου, στην ενίσχυση των τουριστικών ροών και στην επιδότηση της διαμονής σε καταλύματα όλων των κατηγοριών ανά την επικράτεια, τα οποία συμμετέχουν στο πρόγραμμα ως πάροχοι, προσφέροντας ειδικές τιμές.

Οι δηλώσεις συμμετοχής των δικαιούχων αναμένεται να ξεκινήσουν στις αρχές του Ιουλίου.