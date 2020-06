Καιρός

Ο καιρός για τους αγρότες

Άστατες συνθήκες, με μπόρες και καταιγίδες, σε πολλές περιοχές. Οδηγίες από τους ειδικούς για τους καλλιεργητές.

Στην ανατολική Μακεδονία και στη Θράκη, την Πέμπτη αναμένονται τοπικοί όμβροι και σποραδικές καταιγίδες, κυρίως τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος θα είναι ο καιρός, με τοπικούς όμβρους στα ηπειρωτικά ορεινά, τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες.

Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις, στα νότια βαθμιαία έως 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο κυρίως στα ανατολικά ηπειρωτικά.

Ο καιρός την Πέμπτη σε 20 αγροτικές περιοχές

Οδηγίες για τους αγρότες

Το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών, Ποιοτικού & Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου Θεσσαλονίκης, ενημερώνει τους καλλιεργητές για την ύπαρξη καρπόκαψας στη μηλιά. Τα δεδομένα των συλλήψεων των εντόμων στις παγίδες προέρχονται από τις περιοχές της Καστοριάς, της Πιερίας (Ημιορεινά), της Ημαθίας (Ημιορεινά) και του Βελβεντού Κοζάνης. Με βάση τις θερμοκρασίες που καταγράφονται από τους μετεωρολογικούς σταθμούς της Καστοριάς, της Πιερίας, της Ημαθίας και της Κοζάνης έγιναν οι υπολογισμοί της έναρξης των ωοτοκιών και των εκκολάψεων των αυγών.

Η έναρξη των ωοτοκιών υπολογίζεται το χρονικό διάστημα 10 - 12 Ιουνίου.

Οι πρώτες εκκολάψεις υπολογίζονται το χρονικό διάστημα 17 - 19 Ιουνίου.

Ενδεικτικός χρόνος επέμβασης ανάλογα με τον τρόπο δράσης των φυτοπροστατευτικών προϊόντων:

13 - 17 Ιουνίου για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα με εφαρμογή κατά την εναπόθεση των ωών

για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα με εφαρμογή κατά την εναπόθεση των ωών 19 - 22 Ιουνίου για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα που στοχεύουν στις νεαρές προνύμφες

Κατά την επιλογή του Φυτοπροστατευτικού Προϊόντος, να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στον τρόπο και χρόνο εφαρμογής. Σε κάθε περίπτωση, πρέπει να ακολουθούνται οι συμβουλές των τοπικών γεωπόνων.

Αναλυτικά ο καιρός για τους αγρότες με τον Τάσο Αρνιακό: