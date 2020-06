Κόσμος

Γαλλία κατά ΝΑΤΟ και Τουρκίας για την Λιβύη

Πυκνά πυρά απο το Παρίσι, λίγες ώρες μετά την επίσκεψη Δένδια, για την στάση της συμμαχίας.

Στην πρόσφατη εχθρική συμπεριφορά της Τουρκίας απέναντι στους συμμάχους της αναφέρθηκε ο αξιωματούχος του γαλλικού υπουργείου Αμύνης τονίζοντας ότι το ΝΑΤΟ δεν πρέπει να στρουθοκαμηλίζει, σχετικά με το θέμα.

Επιπλέον, κατηγόρησε το τουρκικό ναυτικό για την παρενόχληση του γαλλικού πλοίου κατά τη διάρκεια νατοϊκής αποστολής.

Από την πλευρά του ανώτερος Τούρκος αξιωματούχος αρνήθηκε την κατηγορία λέγοντας: «τέτοιο πράγμα δεν έχει συμβεί».

Οι υπουργοί Άμυνας του ΝΑΤΟ θα έχουν τηλεδιάσκεψη μέσα στην εβδομάδα καθώς εντείνονται οι εντάσεις μεταξύ Παρισίων και Αγκύρας.

Ο Γάλλος αξιωματούχος είπε ακόμη ότι είναι η ώρα για το ΝΑΤΟ να έχει μία έντιμη συζήτηση με τη Τουρκία, όχι μόνο σε αναφορά με τη Λιβύη αλλά και σε αναφορά με άλλα θέματα όπως την αγορά των S 400 και το μπλόκο στα σχέδια του ΝΑΤΟ για τις χώρες της Βαλτικής και την Πολωνία.

«Έχουμε συναντήσει περίπλοκες στιγμές στη Συμμαχία, αλλά δεν μπορούμε να είμαστε στρουθοκάμηλοι και να προσποιούμεθα ότι δεν υπάρχει «τουρκικό πρόβλημα στο ΝΑΤΟ. Πρέπει να το δούμε, να το πούμε και να το λύσουμε», προσέθεσε.